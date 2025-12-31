الفجيرة يُنهي 2025 في صدارة «الأولى»

أنهى فريق الفجيرة عام 2025 متربعاً على صدارة دوري الدرجة الأولى، عقب فوزه الثمين على الحمرية بهدف دون مقابل، في الوقت الذي تعثّر فريق يونايتد، بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو، وفرّط في نقطتين ثمينتين بتعادله السلبي مع مصفوت.

وشهدت الجولة الـ11 التي أقيمت مبارياتها، يوم الجمعة الماضي، سقوط المتصدر السابق للدوري دبا الحصن على أرضه وأمام جماهيره، بخسارة قاسية أمام العروبة العائد بقوة إلى المنافسة، في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز الفجيرة على الحمرية (1-0)، والعروبة على دبا الحصن (2-0)، والذيد على الجزيرة الحمراء (4-0)، والاتفاق على حتا (1-0)، بينما تعادل يونايتد مع مصفوت دون أهداف، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مواجهة الإمارات والعربي، بينما تعادل مجد مع سيتي (1-1).

وتصدر الفجيرة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، يليه دبا الحصن (19)، ثم يونايتد والذيد (18 لكل منهما)، ثم الإمارات (17)، فحتا والعربي (16)، ثم الحمرية (14)، والعروبة وسيتي وغلف يونايتد (13)، فالجزيرة الحمراء (11)، وفي المراكز الثلاثة الأخيرة جاء مصفوت ومجد والاتفاق برصيد ست نقاط لكل فريق، وفي ما يلي أبرز مشاهد الجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى.

بسالة ماجد

قدّم حارس مرمى الحمرية والمنتخب الوطني السابق، ماجد ناصر، أداء لافتاً أمام الفجيرة، وتصدى لعدد من الفرص المحققة، ليمنع فريقه من خسارة أكبر، دون أن يتحمل مسؤولية هدف المباراة الوحيد.

صدارة تاريخية للفجيرة

أنهى الفجيرة عام 2025 في صدارة الترتيب للمرة الأولى منذ هبوطه من دوري المحترفين عام 2021، مستفيداً من العمل الإداري المنظم، والاستقرار الفني، وتألق عدد من لاعبيه، أبرزهم الهداف الفرنسي ساند بنبشير.

عقدة بيرلو

تحولت فرق النصف السفلي من جدول الترتيب إلى عقدة فنية لفريق يونايتد ومدربه أندريا بيرلو، بعدما فقد نقاطاً مهمة أمام مصفوت (المركز 13) بالتعادل السلبي، وسبق ذلك تعادله المثير مع الجزيرة الحمراء (3-3)، صاحب المركز الـ12.

خسارة «الإعصار»

سجلت خسارة حتا على ملعبه أمام الاتفاق متذيل الترتيب بهدف نظيف، المفاجأة الأبرز في الجولة، خصوصاً أن الاتفاق سجل هدفه في الدقيقة الأولى، وعلى الرغم من ذلك عجز حتا عن إدراك التعادل.

تألق باروت

برز صانع ألعاب الفجيرة فهد باروت كأحد أفضل لاعبي الجولة، بعد أن قدّم مستوى مميزاً، وصنع العديد من الفرص، جاء من إحداها هدف الصدارة لفريقه.

عودة قوية للعروبة

واصل العروبة انتفاضته منذ التعاقد مع المدرب الصربي، ألكسندر إيليتش، خلفاً للبرتغالي المقال أندريا جاسمينيس، محققاً ثلاثة انتصارات وتعادلاً في أربع مباريات، كان آخرها الفوز على دبا الحصن بهدفين دون رد.

«هاتريك» أرجنتيني

استثمر لاعب الذيد، الأرجنتيني لوكاس برودوم، التوظيف المثالي من مدربه الجزائري، فؤاد بومضل، وسجل أول «هاتريك» لفريقه هذا الموسم في مرمى الجزيرة الحمراء، في إنجاز نادر في تاريخ مشاركات الذيد خلال المواسم الأخيرة.

توقف عجلة العربي

واصل فريق العربي نتائجه السلبية للجولة الرابعة على التوالي، بتعادله مع نادي الإمارات، في فترة غير معتادة لكتيبة المدرب عبدالله مسفر، على الرغم من امتلاكه عناصر مميزة يتقدّمهم قائد الفريق راشد عيسى.