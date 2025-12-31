الوصل يواجه الزوراء في دور الـ 16 لأبطال آسيا 2

أجريت، أمس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2، المقررة إقامتها في فبراير المقبل.

وأسفرت القرعة لمنطقة الغرب عن مواجهة الوصل الإماراتي، متصدر المجموعة الأولى، فريق الزوراء العراقي، وصيف المجموعة الرابعة.

وأنهى الوصل مرحلة المجموعات دون أي خسارة، محققاً أربعة انتصارات وتعادلين، في حين حصد الزوراء ثلاثة انتصارات مقابل ثلاث هزائم.

وفي بقية مباريات منطقة الغرب، سيلتقي سباهان الإيراني مع الأهلي القطري، والاستقلال الإيراني مع الحسين الأردني، والنصر السعودي مع أركاداغ التركمانستاني.

وعلى مستوى منطقة الشرق يلتقي ماكارثر الأسترالي مع بانكوك يونايتد التايلاندي، بينما سيلتقي جامبا أوساكا مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، في حين سيواجه بيرسيب باندونغ الإندونيسي فريق راتشابوري التايلاندي، وسيلاقي تامبنيز روفرز السنغافوري، فريق كونغ آن هانوي الفيتنامي.