كلباء يُقدّم أفضل مبارياته في الموسم بالانضباط التكتيكي والحضور الذهني

قدّم فريق كلباء واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما خرج متعادلاً مع الجزيرة (1-1)، أول من أمس، ضمن مباريات الجولة الـ10، في لقاء مثّل نقلة نوعية على مستوى الأداء والشغف والروح القتالية.

ونجح لاعبو كلباء في استعادة نغمة النتائج الإيجابية بعد أربع خسائر متتالية في مختلف البطولات، بفضل الانضباط التكتيكي والحضور الذهني العالي، وسط تألق عدد من اللاعبين، أبرزهم البلجيكي من أصل إيراني، سامان قدوس، ووليد راشد، والفنزويلي ريني العزنس، والألباني ريجان إليفودا، والفلسطيني أحمد أبوناموس، إضافة إلى لياندرو سباساديو الذي شارك بديلاً، وفي المقابل برز لاعب الجزيرة خليفة الحمادي كأفضل لاعبي المباراة، ورفع كلباء رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز التاسع على سلم الترتيب، ورصدت «الإمارات اليوم» أبرز المشاهد الفنية في المباراة.

نقطة ثمينة

على الرغم من اكتفاء كلباء بنقطة واحدة، فإن التعادل يُعدّ ثميناً، كونه أعاد «النمور» إلى واجهة النتائج الإيجابية، وقرّب الفريق من جماهيره مجدداً، مؤكداً القيمة الفنية التي يتمتع بها مدربه الصربي فوك رازوفيتش.

استحواذ الجزيرة بلا فاعلية

فرض الجزيرة سيطرته على وسط الملعب بنسبة استحواذ بلغت 68%، إلا أن هذا التفوق الرقمي لم يُترجم إلى أهداف، في ظل غياب الفاعلية الهجومية، وعدم استثمار السيطرة لتحقيق الفوز.

أسلوب لعب واضح

اعتمد كلباء على الكرات العرضية والاختراق من العمق باتجاه مهاجمه الإيراني شهريار، الذي سجل هدف الفريق، كما ركز الفريق على اللعب عبر الأطراف، مستفيداً من مهارات لاعبيه، ضمن خطة فنية نجح رازوفيتش في تنفيذها، على الرغم من خروج شهريار مصاباً.

حراس المرمى في الواجهة

شكّل حارسا المرمى علي خصيف (الجزيرة) وسلطان المنذري (كلباء) عنصراً حاسماً في اللقاء، بعد تصدّيهما لفرص محققة، إذ أنقذ خصيف مرماه من ثلاث كرات خطرة في الدقائق الـ10 الأخيرة، بينما تألق المنذري في الشوط الثاني وأبقى فريقه في أجواء المباراة.

مقارعة الكبار

أكد كلباء فنياً وتنظيمياً قدرته على مقارعة الفرق الكبرى، بعدما استعاد ثقته بشكل لافت، ليواصل تقديم مستويات إيجابية، خصوصاً أنه سبق له التعادل هذا الموسم مع الوحدة وشباب الأهلي.