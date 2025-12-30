الشارقة تختتم أول بطولة دولية لرياضة الإنقاذ بمشاركة 86 لاعباً ولاعبة

اختتم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بطولة الشارقة الدولية لرياضة الإنقاذ، الأولى من نوعها، التي شهدت مشاركة 86 لاعباً ولاعبة يمثلون مختلف دول العالم، في حدث رياضي نوعي يعكس التطور المتسارع لرياضات السلامة والإنقاذ على المستويين الإقليمي والدولي.

وأقيم حفل الختام بحضور خميس بن سالم السويدي مستشار في مكتب سمو الحاكم، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي، محمد عبيد الحصان و عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، الدكتور عبد الله الكابوري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ، سامح نبيل الشاذلي،حيث قاموا بتتويج الفائزين وتكريم أصحاب المراكز الأولى، مشيدين بالمستوى الفني العالي للمنافسات وبالروح الرياضية التي اتسم بها المشاركون.

وقال مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أحمد عيسى الحوسني «تُعد رياضة الإنقاذ من الرياضات العالمية المعتمدة، وإحدى الرياضات المدرجة ضمن البرامج الأولمبية المعترف بها دولياً، لما تحمله من أبعاد إنسانية ومهنية، إذ تهدف إلى تطوير مهارات المنقذين المحترفين ورفع جاهزيتهم البدنية والذهنية، وضمان استجابتهم السريعة والفعالة في حالات الطوارئ والإنقاذ البحري».

وأكد الحوسني أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار رؤية إمارة الشارقة الداعمة للرياضات النوعية والمتخصصة، وتعزيز ثقافة السلامة البحرية، إلى جانب دعم استضافة الفعاليات الدولية التي تسهم في تبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءات الوطنية والعالمية في هذا المجال.

وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الفئات والسباقات، عكست المستوى المتقدم للمشاركين، وأسهمت في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة رياضية قادرة على استضافة البطولات الدولية المتخصصة.

وثمّن مدير عام النادي دعم مجلس الشارقة الرياضي وتعاون الجهات الشريكة، مؤكدا حرص نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على مواصلة تنظيم مثل هذه البطولات النوعية التي تجمع بين التنافس الرياضي والرسالة الإنسانية.

