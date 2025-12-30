شباب الأهلي يحتفل بعيد ميلاد المشجعة الطفلة شمة بعد فيديو «الإمارات اليوم»

احتفل نادي شباب الأهلي بالطفلة شمة فهد عبدالرحمن التي ظهرت بشكل مؤثر في فيديو مع الزميل عبدالله الكعبي نشرته «الإمارات اليوم» على منصاتها الرقمية ولاقى ردود فعل واسعة من الجمهور خلال مباراة كأس السوبر التي جمعت شباب الأهلي والشارقة وانتهت بتتويج الشارقة بلقب البطولة.

وشهد تدريب فريق شباب الأهلي اليوم الثلاثاء حفل عيد ميلاد اقيم خصيصا لتكريم الطفلة شمة فهد عبد الرحمن قبل انطلاقة مران اليوم بمشاركة جميع لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري.