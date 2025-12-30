إنييستا: الفوز بكأس العالم يتطلب تضحيات كبيرة

أكد نجم المنتخب الإسباني السابق، أندريس إنييستا أن لحظة فوزه بكأس العالم في العام 2010، كانت تجربة استثنائية وصعبة في الوقت ذاته، مشيرًا إلى أن الوصول إليها تطلب جهدًا هائلًا وتضحيات كبيرة على مدار الطريق.

وأضاف في القمة العالمية للرياضة في دبي إلى أن: «أول ما خطر في ذهنه بعد تحقيق الإنجاز هو التفكير بالعائلة والأصدقاء وكل من رافقه طوال الرحلة، لأنهم كانوا جزءًا مهمًا من تلك التجربة».

وأوضح إنييستا أن: «شعور التتويج لا يبدأ بالاحتفال مباشرة، بل بالإدراك العميق لصعوبة الطريق الذي مرّ به الفريق لتحقيق هذا الهدف، فالنجاح يصبح أعمق عندما تدرك ما تطلّب الوصول إليه من صبر وتضحيات وإصرار، وهذا يجعل اللحظة أكثر قيمة وخلودًا في الذاكرة».

وأشار: «الفوز باللقب لم يكن شخصيًا بقدر ما كان جماعيًا، موضحًا أن تسجيله للهدف في المباراة النهائية حمل مشاعر أعمق بسبب فقدانه لصديق عزيز قبل عام واحد فقط. تلك اللحظة كانت أكبر من مجرد خطوة في مسيره رياضية، بل كانت تجربة عاطفية صادقة للغاية، لشعور الانتماء إلى الوطن».

وتطرق النجم الإسباني إلى صعوبة المباراة النهائية، مؤكدًا أن أي نهائي لكأس العالم لا يمكن أن يكون سهلًا، حيث يبقى كل شيء معلقًا واليوم بعد مرور 15 عامًا على الفوز بكأس العالم لا تزال مشاعر الفريق كما هي، وكأن الزمن لم يتوقف.

وأوضح إنييستا أن «أول شخص يخطر في ذهن اللاعب عند صافرة التتويج هو دائمًا سؤال إنساني: من تفكر فيه؟ العائلة، الوالدان، أو شخص عزيز ترك أثرًا لا يُنسى، هذه اللحظة لا تصنع اللاعب فقط، بل تحوّل الجميع إلى عشاق أبديين لكرة القدم».