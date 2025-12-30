إطلاق منصة عالمية في دبي لاعتماد مصطلح «أصحاب الهمم» بدلاً من «المعاقين»

أعلن المتحدث العالمي في التحفيز، الأميركي نيك سانتونستاسو، عن إطلاق منصة عالمية في دبي، تهدف إلى استبدال المصطلحات التقليدية المرتبطة بالإعاقة، لإطلاق اسم أصحاب الهمم بدلاً من ذوي الإعاقة، أسوة بالتسمية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على هذه الفئة، لتصبح العبارة المعتمدة عالمياً عند الإشارة إلى أصحاب الإعاقة.

وأشار نيك سانتونستاسو، خلال مشاركته في القمة العالمية للرياضة، إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد شكلت له قدوة شخصية ألهمته من الألف إلى الياء، مشيداً بريادة سموه في تمكين أصحاب الهمم ومنحهم مكانة اجتماعية وحياة متكاملة.

وأضاف أن:»دبي وفرت له بيئة مثالية للنمو الشخصي والاجتماعي، بعد انتقاله للعيش فيها، مشيراً إلى تقدير المدينة لأصحاب الهمم ومنحهم مكانة اجتماعية متميزة، ما جعل مشاركتهم في الحياة اليومية سلسة وطبيعية«.

وقال:»كل ما نقوم به هنا ليس مجرد شعور بالشفقة، بل شعور بالرضا والعطاء، وإتاحة الفرصة للجميع ليبرزوا قدراتهم«.

وأوضح:»أن الإمارات لم تقتصر على تقديم الدعم والخدمات الصحية لأصحاب الهمم، بل وفرت بيئة تعليمية واجتماعية شاملة تمكّنهم من التعايش بصورة طبيعية ودون أي تعقيدات للحركة«.

وتطرق المتحدث الدولي إلى رحلته الشخصية، موضحاً أنه وُلد في عام 1996 في حالة صحية حرجة، إذ رفض والده السفر إلى أوروبا خوفاً من عدم تلقي العلاج المناسب.

وأضاف:»أعطوني ساقين ويدًا واحدة، وكان والداي يعلمان أن البيئة الرخوة لن تساعدني على التعافي، لذا عملا على تهيئتي للاندماج في الحياة بطريقة صعبة لكنها أساسية لمستقبلي«.

وأكد سانتونستاسو في الختام، أن الدعم الأسري والانضباط الشخصي مكنه من تجاوز التحديات الجسدية والنفسية ليصبح رياضياً ناجحاً وملهمًا، مشدداً على أهمية الصبر والعمل المستمر والتركيز على تطوير الجسد والروح، قائلا: «أي شخص يريد أن يسلك هذا الطريق سأدعمه، فالنجاح يبدأ بالعمل على الذات، والروح هي أكبر حدودنا».