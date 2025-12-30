رؤية دبي لكرة السلة تكسر الحواجز من الخليج إلى أوروبا وتتحول إلى واقع

أكد مالك فريق دبي لكرة السلة، عبدالله النابودة، أن تجربة تأسيس فريق قادر على المنافسة خارج الإطار الآسيوي تمثل واحدة من أصعب وأهم التحديات في مسيرته الرياضية، مشيرًا إلى أن كسر الحواجز الجغرافية لفريق ينطلق من منطقة الخليج ويصل إلى المنافسة الأوروبية لم يكن أمرًا سهلاً، بل استغرق سنوات من العمل والتخطيط المتواصل.

وقال النابودة، على هامش مشاركته في القمة العالمية للرياضة، إن المشروع لم يكن وليد لحظة، بل نتاج رؤية طويلة المدى بدأت من الصفر، وتطلبت دعمًا كبيرًا من شركاء وقادة عملوا بإيمان كامل على تلك الفكرة، بجانب مساهمات العديد من الشخصيات التي كان لها دور محوري في تحويل الرؤية إلى واقع.

وأضاف: «الأساس كان موجودا منذ البداية، دبي تضم 177 أكاديمية لكرة السلة، مع عشرات الآلاف من الأطفال الذين يمارسون اللعبة، وهو ما شكّل قاعدة جماهيرية طبيعية ومؤشرًا واضحًا على وجود شغف حقيقي بكرة السلة ورغبة في متابعة المنافسات عالية المستوى».

وأوضح: «التحدي الأكبر لم يكن إطلاق المشروع بحد ذاته، بل ضمان استدامته، مؤكدًا أن الهدف لم يكن الإنفاق المالي دون رؤية، بل بناء أصل تجاري رياضي قادر على الاستمرار لعقود طويلة، نموذج الدوري الأوروبي لكرة السلة يُعد المثال الأبرز على الاستدامة والهيكلة والرؤية بعيدة المدى في الرياضة».

وأسرد النابودة قائلاً: «الفريق انتقل بخطوات مدروسة إلى مرحلة أعمق عبر التوجه إلى المدارس في دبي، من خلال برامج تعليمية لا تقتصر على تعليم أساسيات اللعبة، بل تهدف إلى غرس حب كرة السلة في نفوس الأطفال، مع تركيز خاص على الفئة العمرية من 8 إلى 15 عامًا، باعتبارها المرحلة التي يتكوّن فيها الانتماء الحقيقي، حيث يصبح الطفل مشجعًا للعبة مدى الحياة».

وتابع: «الرؤية المستقبلية تقوم على إنشاء مسارات واضحة تتيح للاعبين التطور محليًا، والنجاح على أرضهم، ثم الوصول إلى أعلى المستويات التنافسية من داخل المنطقة نفسها، تجربة المشجع والبيئة المحيطة بالمباريات عنصران أساسيان في نجاح أي مشروع رياضي».

وختم النابودة بالتأكيد على أن: «كرة السلة تمتلك جاذبية خاصة في دولة الإمارات، لما تحمله من شمولية وقدرة على استقطاب مختلف الجنسيات، الاستثمار في اللعبة لا يمثل فقط قرارًا اقتصاديًا ذكيًا، بل خيارًا استراتيجيًا يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة المجتمع الرياضي وتنوعه في الدولة».