الوصل يواجه الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2، وذلك في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأسفرت القرعة لمنطقة الغرب، عن مواجهات الوصل مع الزوراء العراقي، وسباهان الإيراني مع الأهلي القطري، والاستقلال الإيراني مع الحسين الأردني، والنصر السعودي مع أركاداغ التركمانستاني.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ 16 خلال شهر فبراير المقبل.