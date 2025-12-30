حمدان بن محمد يلتقي رئيس «الفيفا» في دبي

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، وعدداً من ضيوف «القمة العالمية للرياضة»، التي انطلقت، أمس، في دبي، بمشاركة 1500 شخصية رياضية من أكثر من 50 دولة.

جرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون في تفعيل الأثر الإيجابي للرياضة بصورة عامة، ولعبة كرة القدم، على وجه الخصوص، بما تحظى به من شعبية كبيرة على مستوى العالم من أجل تحقيق مزيد من التقارب بين الأمم والشعوب، مؤكداً سموّه أن الرياضة ستبقى من أهم الأدوات القادرة على نشر مقومات التعايش والتفاهم بين الناس على تنوّع خلفياتهم الثقافية، مثنياً سموّه على دور «الفيفا» وما يقوم به الاتحاد الدولي من جهود هدفها الارتقاء بمنظومة كرة القدم العالمية، برؤية شاملة تدعم مستقبلاً أكثر ابتكاراً للعبة.

وأكّد سموّه، خلال اللقاء الذي جرى على هامش أعمال القمة، أن هذا الحدث العالمي سيكون محطة انطلاق لكثير من المبادرات والشراكات الرياضية العالمية الهادفة إلى تعزيز التقارب بين المجتمعات حول العالم، ومنصة سنوية لمناقشة فرص تطوير مختلف الرياضات ودعم الأجيال القادمة من المواهب الرياضية، وتطوير أساليب التدريب واللياقة البدنية، وكيفية دعم الأندية والأكاديميات والاتحادات والمؤسسات الرياضية.

توقيع شراكة مع «الفيفا» لإطلاق جائزة عالمية من دبي

بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وقّع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومجلس دبي الرياضي، أمس، اتفاقية شراكة للإعلان عن جائزة رياضية عالمية جديدة تنطلق من دبي سنوياً، وتحمل اسم أكبر اتحاد دولي مسؤول عن إدارة وتطوير كرة القدم على الصعيد العالمي.

وجاء الإعلان عن إطلاق جائزة «الفيفا» العالمية في دبي خلال فعاليات اليوم الأول من «القمة العالمية للرياضة»، التي انطلقت بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تقرر إطلاق الجائزة رسمياً في عام 2026، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها ومعايير الترشح والفئات المستهدفة من مختلف دول العالم خلال المرحلة المقبلة.