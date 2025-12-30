أُنس جابر: متحمسة لإطلاق أكاديمية التنس في دبي

أكدت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، حرصها على تطوير التنس النسائي العربي من خلال افتتاح أكاديميتها الخاصة في دبي، التي تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة ومنحها فرصة للتطور في اللعبة على أعلى مستوى.

وقالت أنس جابر لـ«الإمارات اليوم» إنها سعيدة بوجودها في دبي، موضحة: «حضور القمة العالمية للرياضة تجربة رائعة ومُلهمة للغاية، إذ إنها فرصة للتواصل مع أبرز الشخصيات الرياضية حول العالم، والاستفادة من خبراتهم لتطوير الرياضة في العالم العربي».

وأضافت: «أنا متحمسة جداً لإطلاق أكاديميتي هنا في دبي، لتكون منصة لاكتشاف المواهب النسائية وتشجيع الفتيات على ممارسة التنس منذ الصغر».