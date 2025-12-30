8 فِرَق تشارك في كأس اتحاد الإمارات للبولو

يُنظم نادي دبي للبولو والفروسية بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو، خلال الفترة من الإثنين المقبل إلى 17 يناير المقبل، بمشاركة ثمانية فِرَق تتنافس على اللقب، وهي: فريق الإمارات، ونون بولو، وبنغش بولو، وبنسالي بولو، وجهانغيري بولو، والباشا بولو، وإكويتي بولو، وبيندراي بولو.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عُقد بمقر النادي بمنطقة المرابع العربية في دبي، بحضور مدير أندية شركة إعمار، خالد الياسي، والمدير العام لنادي دبي للبولو والفروسية، شكري أبوالسعود، ومدير البطولات في اتحاد الإمارات للبولو، سانتياغو تورّيغيتر، إلى جانب ممثلي الفرق المشاركة.

وشهد المؤتمر إجراء قرعة وُصفت بالمتوازنة، وسط توقعات بمنافسات قوية ومستوى فني عالٍ، في ظل مشاركة فرق تمتلك خبرات واسعة محلياً ودولياً، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضة البولو.

وأكد خالد الياسي أن «البطولة تمثل احتفالاً بروح المنافسة والإرث العريق لرياضة البولو»، مشيداً بالإقبال الكبير، وموجهاً الشكر لجميع المشاركين، متمنياً التوفيق للفرق في تحقيق تطلعاتها.

من جهته، قال سانتياغو تورّيغيتر «إن البطولة تُعد محطة أساسية في روزنامة اتحاد الإمارات للبولو، وتعكس عمق المواهب والالتزام بتطوير اللعبة، متوقعاً مباريات حماسية ترضي الجماهير».

بدوره، أعرب شكري أبوالسعود عن جاهزية نادي دبي للبولو والفروسية لاستضافة البطولة، مؤكداً «حرص النادي على توفير تجربة رياضية مميزة تجمع بين الاحتراف والتراث وروح المجتمع».