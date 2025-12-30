فريق أبوظبي للزوارق السريعة يجدد عقود «النجوم الثلاثة»

أعلن فريق أبوظبي للزوارق السريعة تجديد عقود عدد من أبرز متسابقيه، بالإضافة إلى تعاقدات جديدة، حرصاً على الاستقرار الفني والبناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، ضمن استراتيجية نادي أبوظبي للرياضات البحرية الهادفة إلى تعزيز الحضور التنافسي في البطولات العالمية.

وقال نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في بيان، أمس، إن تجديد العقود شمل المتسابق راشد القمزي، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً مع الفريق، ونجح خلالها في تحقيق لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 خمس مرات، إلى جانب تتويجه بلقب سباق روان الكلاسيكي للفورمولا 24 ساعة.

كما أعلن الفريق التعاقد مع المتسابق منصور المنصوري (بطل سباقات الفورمولا 2)، الذي يواصل مشواره مع الفريق لأكثر من خمسة مواسم متتالية، قدم خلالها مستويات ثابتة وأسهم في تعزيز نتائج الفريق وحضوره القوي في مختلف الجولات.

وشمل القرار أيضاً التجديد للمتسابق راشد الملا، بطل العالم في الدراجات المائية فئة الحركات الاستعراضية وصاحب ستة ألقاب عالمية في هذه الفئة، والذي يشارك مع فريق أبوظبي منذ أكثر من تسعة مواسم، ويمثل أحد أعمدة الفريق في منافسات الدراجات المائية على المستوى الدولي.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة في النادي، ثاني القمزي، أن «تجديد عقود المتسابقين يأتي ضمن رؤية واضحة تهدف إلى الحفاظ على العناصر الناجحة ودعم الاستمرارية»، مشيراً إلى أن «ما يقدمه هؤلاء الأبطال من التزام ومستوى فني عالٍ كان له الدور الأكبر في الإنجازات التي تحققت باسم أبوظبي في مختلف البطولات».