اعتماد المسارات النهائية لطواف الإمارات 2026

اعتمدت اللجنة الشرطية العليا لطواف الإمارات 2026 المسارات النهائية للنسخة المقبلة من الحدث العالمي، المقرر في فبراير المقبل، وذلك من قبل إدارات المرور في الإمارات المشاركة، استناداً إلى دراسات فنية متخصصة ومراجعات ميدانية دقيقة، بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة والأمن، مع إبراز المعالم السياحية لكل إمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة الشرطية العليا لطواف الإمارات 2026، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة إدارات المرور والجهات الأمنية على مستوى الدولة، في مقر نادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الحديريات.

حضر الاجتماع، الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، ومدير تنفيذي قطاع الفعاليات في المجلس، طلال الهاشمي، وممثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للتنسيق المروري، المقدم سالم العامري، إضافة إلى ممثلي القيادات العامة لشرطة أبوظبي، ودبي، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، وممثلي الجهات المرورية والأمنية على مستوى الدولة، والفريق التنظيمي لطواف الإمارات.

وهدف الاجتماع إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المرورية والأمنية والداعمة، بما يضمن وحدة القرار وسلاسة التنفيذ الميداني، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية التشغيلية لمسارات السباق والموكب المصاحب، والتنسيق الإعلامي بما يدعم انسيابية الحركة المرورية ويعزز الصورة التنظيمية للطواف.