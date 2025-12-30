منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» التي تعقد أعمالها في دبي على مدار يومين، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور ومشاركة أكثر من 1500 من القيادات الرياضية والنجوم والأساطير وممثلي المؤسسات والاتحادات الرياضية حول العالم.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا الحدث العالمي سيكون محطة سنوية تسهم في رسم ملامح مستقبل الرياضة العالمية، ومناقشة فرصها الواعدة، وآفاق تطورها على المديين القريب والبعيد، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية ووضع أفكار لتشريعات مستقبلية تعين على مواجهة التحديات، وصناعة مستقبل أفضل للرياضة على مستوى القوانين والأطر التنظيمية والأداء والتمويل واكتشاف وتطوير المواهب، وكذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي لتطوير الرياضة، وغيرها من المواضيع المهمة والحيوية.

وقال سموه: «نهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال وجود هذا التجمع الرياضي العالمي في دبي على مدار يومين، بما يضمه من أبرز الرموز والشخصيات والقيادات الرياضية، من خلال مناقشة سبل تعزيز التعاون من أجل توحيد العالم عبر الرياضة، فهي اللغة العابرة للحدود والأقدر على التقريب بين الشعوب وتعزيز الروابط بينها، وليكون هذا الجمع فرصة حقيقية لنصنع معاً مستقبلاً مزدهراً للرياضة العالمية».

المكان الأمثل

وانطلقت أعمال «القمة العالمية للرياضة» بكلمة افتتاحية ألقاها نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان جمعة بلهول، أكد خلالها أن دبي هي المكان الأمثل للحوار والنقاش وتفعيل الشراكات الدولية في قطاع الرياضة لمواجهة التحديات والاستعداد للفرص بفضل رؤيتها المستقبلية القائمة على الرؤية الإيجابية للمستقبل ودعمها المبادرات الهادفة لتعزيز جودة حياة المجتمعات.

وقال إن «القمة تهدف لإطلاق حوارات عالمية حول واقع ومستقبل الرياضة، مؤكداً أهمية دور الرياضة في منح جميع سكان العالم نوعية حياة أفضل».

وضمن فعاليات اليوم الأول للقمة، شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في جلسة رئيسة عنوانها «القيادة من الصفوف الأمامية».

وألقى وزير الرياضة في دولة الإمارات، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، كلمة استعرض خلالها رؤية دولة الإمارات لمستقبل الرياضة، والرسالة التي تسعى وزارة الرياضة إلى تحقيقها في ضوء المستهدفات الطموحة للقطاع الرياضي بمختلف مساقاته.

وأعرب الفلاسي عن سعادته بالنجاح الذي حققه اليوم الأول من القمة العالمية للرياضة، مؤكداً أن القمة تمثل منصة مؤثرة لدفع الحوار حول مستقبل القطاع الرياضي على المستوى العالمي، مؤكداً أن الحضور الواسع لنخبة من القيادات الرياضية المؤثرة، ونجوم الرياضة وممثلي كبريات المؤسسات والهيئات الرياضية، يعكس حجم الثقة بهذه القمة ودورها المتوقع في صياغة ملامح المرحلة المقبلة.

وأضاف: «تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في صياغة مستقبل الرياضة في عصر الذكاء الاصطناعي، ونحن ملتزمون بأن يكون التركيز على تنمية القدرات البشرية في صميم هذا التحول التقني المتسارع، ففي ظل التقدم السريع في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومساهمتها في تطوير العديد من جوانب القطاع الرياضي، تبرز أهمية الحفاظ على البعد الإنساني عنصراً جوهرياً لا يمكن الاستغناء عنه لتعزيز جودة الحياة وتعزيز الأثر الإيجابي للرياضة في دعم المجتمعات على المستوى العالمي».

كرة القدم تجمع الشعوب

وتحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، جياني إنفانتينو، في جلسة رئيسة عنوانها «الـ90 دقيقة القادمة»، أكد خلالها أن كرة القدم رياضة تجمع الشعوب وتصنع فرحة الصغار والكبار من محبي هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم.

وأشار في كلمته إلى أهمية مواصلة دعم المواهب وتطوير البنية التحتية للمرافق والملاعب، ودعم الاتحادات الوطنية في جميع الدول والقارات، والاستثمار في تنظيم البطولات والمسابقات، وتطوير القوانين والتشريعات، مؤكداً أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز جمالية وتنافسية كرة القدم، صاحبة الشعبية الأكبر على مستوى العالم.

أجندة شاملة

وألقى نجم التنس الصربي العالمي، نوفاك ديوكوفيتش، في جلسة رئيسة عنوانها «الاستدامة في الرياضة: استكشاف آفاق جديدة للقدرات البدنية»، الضوء على بداية شغفه بالرياضة وأهم المحطات الرئيسة والإنجازات التي حققها في مسيرته الرياضية الناجحة، لافتاً إلى أهمية توفير الدعم والتدريب للمواهب الواعدة منذ سن مبكر وإتاحة فرص أكبر لها لإظهار قدراتها أمام العالم.

واستعرض رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، تجربة النادي الناجحة خلال السنوات السابقة على مستوى الرياضة والأعمال والثقافة، وحاوره بيتر كراوتش، مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا سابقاً.

كما تحدث خلال القمة وضمن أول أيامها أسطورة الملاكمة العالمية، الفلبيني ماني باكياو، عن رحلته الرياضية وأبرز التحديات التي واجهته خلال مسيرته نحو العالمية.

كما شاركت بطلتا التنس التونسية أُنس جابر، والإسبانية باولا بادوسا، في جلسة حوارية عنوانها «تحدي التوقعات: كيف نحول الضغوط وخيبات الأمل إلى لحظات تاريخية» وأدارتها الإعلامية سارة ستون.

وشاركت مجموعة من اللاعبات السابقات والمديرات الحاليات في كرة السلة الأميركية وهن: تاميكا تريماليو، وتيري سميث، وجيسيكا بيرمان، وميشيل روبرتس، ودانيتا جونسون في جلسة حول الدور القيادي للمرأة في الرياضة والأعمال، إضافة إلى جلسة مميزة تحدث فيها نجم الملاكمة السابق أوليكساندر أوسيك.

واختتمت أعمال اليوم الأول من «القمة العالمية للرياضة» بجلسة حوارية استضافت أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية، رونالدو نازاريو، الفائز بكأس العالم مرتين وبالعديد من الألقاب مع مختلف الأندية، وتحدث خلالها عن رحلة الرياضي من الملاعب إلى عالم ريادة الأعمال.

منصور بن محمد:

جياني إنفانتينو:

خلفان بلهول:

