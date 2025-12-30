6 مشاهد لافتة في مباراة الوصل ودبا أبرزها تصريحات بانايت «غير الموفقة»

سجّلت مباراة الوصل ودبا، التي انتهت بفوز «الإمبراطور» 3-1، أول من أمس، في الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين، ستة مشاهد لافتة، أبرزها التصريحات «غير الموفقة» لمدرب دبا، الروماني ماريوش بانايت، والأداء الوصلاوي التكتيكي العالي مقابل ضعف الحالة الدفاعية لـ«النواخذة».

وأصبح رصيد الوصل 18 نقطة ليضمن مركزاً متقدماً بين الفرق الأربعة الأولى في ترتيب الدوري، بينما ازداد موقف دبا صعوبة بعد خوضه 10 مباريات دون أي فوز، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

«الإمارات اليوم» ترصد المشاهد الستة على النحو التالي.

تصريحات بانايت

تخلى مدرب دبا، الروماني ماريوش بانايت عن مسؤوليته في خسارة فريقه، وألقى باللوم على اللاعبين خلال المؤتمر الصحافي للمباراة، مبرراً ذلك بالمستوى الفني الذي يمتلكه اللاعبون، وكذلك تأثرهم بالضغط النفسي بسبب عدم الفوز في أي مباراة طوال 10 مواجهات سابقة.

تنويع الهجوم

قدّم فريق الوصل مباراة تكتيكية مميزة من خلال تنويع خطط الهجوم، إذ استثمر مدرب الفريق، مسعود ميرال، أفضل خصائص وإمكانات لاعبيه بالهجوم من العمق والأطراف، وسجل ثلاثة أهداف جميلة.

دفاع دبا

ظهر الخط الدفاعي لفريق دبا ضعيفاً وغير منظم، من خلال المساحات الواسعة التي تركها لهجوم الوصل من دون تغطية، وكذلك التمركز غير الصحيح في أغلب مجريات المباراة، ورغم نجاحه في الحد من هجمات عديدة، فإنه كان السبب المباشر في الخسارة.

مراقبة ميمي

لم يتمكن لاعب فريق دبا، العراقي مهند علي «ميمي»، من التخلص من الرقابة التي فُرضت عليه من قبل مدافعي الوصل، كما لم يحظَ بدعم زملائه في فك الخناق.

تميز خيمينيز

نجح لاعب المنتخب الوطني وفريق الوصل، نيكولاس خيمينيز، في تقديم مباراة مميزة فنياً أثرت بشكل كبير في فوز الوصل، بعد أن ساهم في صناعة هدفين وتسجيل هدف آخر، فضلاً عن قيادته خط وسط وهجوم الإمبراطور بشكل مميز.

تصديات السناني

لم يتصدَّ حارس مرمى الوصل، خالد السناني، لأي كرة هدف محقق خلال المباراة، ما يعكس عدم تمكن لاعبي دبا من صناعة هجمات مؤثرة طوال المباراة، باستثناء الهدف الذي سجله البرازيلي سايمون كابرال.