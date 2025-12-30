إريك: العين فقد التركيز والكرات فخسر نقطتَي «النصر»

عبّر لاعب فريق العين، إريك جورجينس، عن خيبة أمله بعد التعادل مع النصر 2-2، أول من أمس، على استاد آل مكتوم في الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن عدم التركيز وكثرة فقدان الكرات حالا دون تحقيق الفوز.

وأوضح إريك أن الفريق ظهر بصورة جيدة خلال فترات عديدة من المباراة، وقال: «عدت أخيراً من إصابة أبعدتني عن الملاعب قرابة ثلاثة أشهر، قدمنا أداءً جيداً، لكن فقدان عدد كبير من الكرات أثر فينا بشكل مباشر، وفي النهاية خسرنا نقطتين كنا نطمح لحصدهما».

وأضاف إريك أن «المنافسة في الدوري هذا الموسم باتت أكثر صعوبة»، مشيراً إلى أن خسارة النقاط أصبحت أمراً وارداً لجميع الفرق، وقال: «هذا هو حال الدوري، الوحدة خسر نقطتين في الجولة الماضية أمام دبا، واليوم تعادلنا مع النصر، وهو فريق قوي ويملك عناصر مميزة، والمواجهات أمامه دائماً تكون صعبة».

وأكد لاعب العين أن شخصية الفريق حاضرة في مختلف الظروف، مشدداً على ضرورة تصحيح الأخطاء سريعاً.