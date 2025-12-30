الوصل بطل كأس الاتحاد للسباحة

ظفر نادي الوصل بلقب كأس الاتحاد للسباحة لفئة العمومي، بعدما تصدّر الترتيب العام للبطولة برصيد 28 ألفاً و517 نقطة، في ختام منافسات قوية شهدتها البطولة، بمشاركة واسعة من الأندية، على مدار مراحل متعددة عكست تطور المستوى الفني للسباحين.

وجاء تتويج الوصل بعد الأداء الثابت والقوي الذي قدّمه سباحوه في فئة العمومي، وحلّ نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني برصيد 24 ألفاً و671 نقطة، في حين جاء نادي أبوظبي ثالثاً بـ18 ألفاً و253 نقطة.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، فاز سباح الوصل، سالم سبت، بكأس أفضل سباح في فئة العمومي، بعدما حصد 2819 نقطة، ليؤكد حضوره القوي ودوره المؤثر في تتويج فريقه باللقب، في واحدة من أبرز محطات البطولة على صعيد الأداء الفردي.

وأقيمت البطولة ضمن روزنامة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، بمشاركة عدد كبير من الأندية، وشملت منافسات فئات الناشئين، وتحت 11 سنة، والعمومي، في إطار سعي الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركة واكتشاف المواهب.

وفي منافسات فئة 11 سنة، تُوّج نادي الفجيرة للفنون القتالية بطلاً للترتيب العام بعد تصدّره الترتيب برصيد 11 ألفاً و806 نقاط، في بطولة شهدت منافسة قوية ومستويات فنية مميزة.

وجاء نادي الوصل في المركز الثاني برصيد 9571 نقطة، في حين حل نادي أبوظبي ثالثاً بـ9231 نقطة.

وعلى مستوى الجوائز الفردية في فئة 11 سنة، تألق السباح عمر الأنصاري من نادي الفجيرة للفنون القتالية، بعدما فاز بكأس أفضل سباح، محققاً 1213 نقطة، إلى جانب تتويجه بكأس أفضل رقم في سباق 400 متر حرة بزمن 5:40:01 دقائق.