ليما: نتفهم غضب جمهور النصر.. وكنا نطمح للفوز على العين

أكد لاعب فريق النصر، جلاوبر ليما، تفهمه لغضب جماهير ناديه عقب التعادل مع العين بنتيجة 2-2، أول من أمس، على استاد آل مكتوم في دبي ضمن منافسات الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الفريق كان يسعى لتحقيق الفوز لكنه اكتفى بنقطة واحدة في مواجهة صعبة.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: «إن المباراة جاءت قوية من الطرفين، لم نخسر المباراة لكننا كنا نطمح للفوز، وقاتلنا حتى النهاية وحصلنا على نقطة واحدة، وسنحاول البناء عليها في المباراة المقبلة لتحقيق الانتصار».

وأضاف لاعب النصر أن «الفريق يمر بموسم مليء بالتحديات، خاصة بعد الخروج من بطولات الكؤوس، وهو ما زاد من الضغوط الجماهيرية»، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة.

وتطرق ليما إلى ردود فعل الجماهير عقب اللقاء، مؤكداً احترامه لمشاعرهم، وأضاف: «أعلم أن جماهير النصر غاضبة جداً، وهذا حقهم، لأنهم يريدون دائماً الأفضل للفريق، نحن نشعر بهذا الغضب ونتحمل المسؤولية».

وشدد لاعب النصر على أن الفريق لن يستسلم رغم الظروف الحالية، وقال: «مازال أمامنا عدد كبير من المباريات في الدوري، وهدفنا الآن هو إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن، ونحتاج إلى الإيمان بأنفسنا والعمل بقوة من أجل تحسين النتائج».

واختتم ليما تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف داخل الفريق ومع الجماهير، قائلاً: «سنقاتل حتى آخر مباراة، وسنحاول تعويض ما فات وإسعاد جماهير النصر».

لوكا: التعادل مع العين نتيجة عادلة

وصف لاعب فريق النصر، لوكا ميليفويفيتش، التعادل مع العين بأنه «نتيجة عادلة» في ظل مجريات المباراة، مشيراً إلى أن الفريقين قدّما مباراة قوية، وشهد اللقاء فرصاً متبادلة وأخطاء مشتركة من الجانبين.

وقال لوكا لـ«الإمارات اليوم»: «كانت لدينا مشاعر بأننا قادرون على الضغط أكثر ومحاولة الفوز بالمباراة، لكن بشكل عام أرى أن الفريقين استحقا نقطة التعادل، وحصلنا على فرص وسجلنا أهدافاً سهلة، وكذلك العين سجل أهدافا مشابهة، وفي النهاية واجهنا خصماً قوياً في مباراة صعبة، والتعادل يُعد نتيجة منطقية».

وتحدث لاعب النصر عن مشواره مع الفريق هذا الموسم، مؤكداً رضاه عن مستواه حتى الآن، وقال: «بشكل عام أنا سعيد بما قدمته، اللحظة السلبية الوحيدة كانت بإصابة قوية في بداية الموسم التي أبعدتني عن خمس مباريات، لكن بعد ذلك الأمور تسير بشكل جيد».

وبخصوص طموحات النصر في ما تبقى من الموسم، شدد لوكا على أن الفريق لم يفقد الأمل، موضحاً: «لايزال أمامنا مشوار طويل في الدوري، ولن نستسلم، سنحاول التقدم نحو المراكز المتقدمة رغم صعوبة المنافسة، خصوصاً مع وجود العديد من الفرق القوية».

وأضاف: «خرجنا من بطولتين كان بإمكاننا المنافسة عليهما، وتعرضنا لظروف صعبة في بداية الموسم بسبب الإصابات وغياب عدد من اللاعبين، لكن الآن الجميع عاد، وأعتقد أننا سنكون خصماً صعباً أمام جميع الفرق حتى نهاية الموسم».

