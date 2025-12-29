(فيديو) الأسطورة العربية أُنس جابر لـ«الإمارات اليوم»: متحمسة لإطلاق أكاديمية التنس في دبي

أكدت أسطورة التنس التونسية أنس جابر حرصها على تطوير التنس النسائي العربي من خلال افتتاح أكاديميتها الخاصة في دبي، التي تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة ومنحهن فرصة للتطور في اللعبة على أعلى مستوى.

وقالت أنس جابر لـ«الإمارات اليوم» اليوم الإثنين، إنها سعيدة بوجودها في دبي، موضحة: «حضور القمة العالمية للرياضة تجربة رائعة ومُلهمة للغاية، إذ أنها فرصة للتواصل مع أبرز الشخصيات الرياضية حول العالم، والاستفادة من خبراتهم لتطوير الرياضة في العالم العربي».

وأضافت: «أنا متحمسة جدًا لإطلاق أكاديميتي هنا في دبي، لتكون منصة لاكتشاف المواهب النسائية وتشجيع الفتيات على ممارسة التنس منذ الصغر. أتمنى أن تلمس الرياضة حياة الفتيات بشكل أوسع، وأن تسهم هذه القمة في تحسين الرياضة ورؤية الشخصيات الملهمة التي يمكن أن تدعم تطوير اللعبة».

يذكر أن أنس جابر هي لاعبة تنس تونسية بارزة تُعد من أبرز الوجوه العربية في اللعبة على المستوى الدولي، وحققت عدة إنجازات مميزة في البطولات العالمية، بما في ذلك الفوز بعدة ألقاب والتألق في البطولات الكبرى، حيث تُعرف بتفانيها في تشجيع التنس النسائي العربي، وقد أصبحت نموذجًا ملهمًا للجيل الشاب، وتسعى من خلال أكاديميتيها في دبي إلى اكتشاف ودعم المواهب الجديدة في المنطقة.