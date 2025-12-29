بطلة المبارزة الأميركية ابتهاج محمد لـ«الإمارات اليوم»: جائزة «الإلهام الرياضي» تكريم رائع من دبي لمسيرتي

أعربت البطلة الأولمبية الأميركية في مبارزة سلاح الشيش، ابتهاج محمد عن سعادتها بفوزها بجائزة الإلهام الرياضي العالمي اليوم، في حفل "جوائز محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة"، مؤكدة أن الجائزة تعد تكريماً رائعاً لمسيرتها الرياضية.

وقالت ابتهاج محمد (أول رياضية أولمبية أميركية محجبة) لـ "الإمارات اليوم" إنها تشعر بالفخر بعد تكريمها في دبي، موضحة: "أنا ممتنة للغاية لتلقي هذا التكريم الذي يمثل اعترافًا ليس فقط بجهودي كلاعبة، بل أيضًا برحلة كل فتاة مسلمة تحلم بالوصول إلى أعلى المستويات في الرياضة".

وأضافت: "كانت رحلتي مليئة بالتحديات، بدءًا من التوفيق بين التدريب والمنافسة وبين الالتزام بالقيم الشخصية والدين، لكن الإصرار والشغف بالرياضة جعلا كل ذلك ممكنًا. حضور قمة الرياضة العالمية يمنحني فرصة للتواصل مع زملائي الرياضيين، لتبادل الخبرات، ولإظهار أن الالتزام بالحجاب لا يقف عقبة أمام التفوق الرياضي".

وتابعت: "أكثر ما يسعدني هو إمكانية إلهام وتشجيع الجيل القادم من الفتيات المسلمات حول العالم، ليرين أن أحلامهن في الرياضة قابلة للتحقيق، وأن لا شيء يقف أمام عزيمتهن وإصرارهن على النجاح".

يذكر أن ابتهاج محمد هي لاعبة مبارزة أميركية بارزة، تُعد من أبرز الرياضيات المسلمات اللواتي كسرن الحواجز في الساحة الرياضية العالمية، إذ بدأت مسيرتها الرياضية منذ سن مبكرة وأثبتت موهبتها من خلال الفوز بعدة ميداليات في بطولات العالم للشباب، وتأهلها لتمثيل الولايات المتحدة في الألعاب الأولمبية. كما تميزت بابتكارها أسلوبًا يجمع بين الالتزام بالقيم الشخصية والتفوق الرياضي، لتصبح نموذجًا ملهمًا للفتيات المسلمات في جميع أنحاء العالم.

إسهامات ابتهاج محمد تتجاوز الميداليات، حيث تلعب دورًا فعالًا في دعم المبادرات التي تشجع مشاركة النساء في الرياضة، ونشر رسالة أن الالتزام بالحجاب لا يمنع أي فتاة من تحقيق أحلامها الرياضية.