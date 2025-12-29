بني ياس يفاجئ الظفرة بثنائية خارج التوقعات.. ويتقدم خطوتين على ترتيب الدوري

تقدم بني ياس خطوتين في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد فوزه خارج قواعده على مضيفه الظفرة بهدفين دون مقابل، اليوم الإثنين، على استاد حمدان بن زايد، وسط حضور جماهيري تجاوز 1400 متفرج.

وسجل ليونيل جوفوفو هدف التقدم في الدقيقة 22، قبل أن يضيف سيفيور قودين الهدف الثاني في الدقيقة 57، ليحقق الفريق فوزاً مهماً رفع به رصيده إلى 7 نقاط صعد معها إلى المركز الحادي عشر(مؤقتاً)، في حين تجمد رصيد الظفرة عند 12 نقطة في المركز الثامن.