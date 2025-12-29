مدرب الجزيرة يعترف: لعبنا بشغف أقل من المطلوب أمام كلباء

وصف مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوتشيتش مباراة كلباء بأنها «صعبة»، للمستوى الفني الجيد الذي ظهر عليه أصحاب الأرض، خصوصاً أنهم حققوا نتائج إيجابية على ملعبهم سابقاً أمام فرق منافسة مثل الوحدة وشباب الأهلي.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل 1-1، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع كلباء رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، فيما أصبح رصيد الجزيرة 18 نقطة في المركز الثالث.

وقال مارينو بوتشيتش في المؤتمر الصحافي: «خاض الفريق المباراة بطاقة إيجابية أقل مما كنا نطمح إليه خلال فترة الإعداد، ما صعّب علينا الأداء».

وأضاف: «من سوء الحظ أن الفريق لم يظهر بالمستوى الذي توقعناه، ولعب اللاعبون بشغف أقل من المطلوب. الشوط الأول كان جيدًا، وتحسن الأداء في الشوط الثاني، لكننا لم نستثمر الفرص المتاحة. الجميع شاهد أن كلباء هاجم بقوة في الدقائق الأخيرة، وكان بإمكانه تسجيل أهداف، لولا يقظة لاعبينا، وكنا محظوظين بعدم استقبال أهداف».

وتحدث بوتشيتش عن رؤيته بشأن المنافسة على لقب الدوري، مؤكداً أن الأمر صعب، وقال: «ليس سراً أن الفوز بالدوري يحتاج إلى جهود كبيرة، والمهمة صعبة على جميع الفرق».

وختم: «علينا أن نحافظ على تواضعنا، وأن نُعد الفريق بشكل جيد، خصوصاً من ناحية الجاهزية البدنية خلال الفترة الحالية».