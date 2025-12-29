رازوفيتش: قولوا لكلباء «حظاً أوفر» على التعادل مع الجزيرة

أكد مدرب كلباء الصربي فوك رازوفيتش أن فريقه أدى المطلوب منه دفاعياً وهجومياً، وقدم أداءً مميزاً في المباراة التي تعادل فيها مع الجزيرة 1-1، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث.

وقال رازوفيتش خلال المؤتمر الصحافي: «لعبنا بهدوء لأننا كنا ندرك خطورة مهاجمي الجزيرة، ونجحنا في ذلك، وفي المقابل قدم الفريق أداءً مميزا في الشق الهجومي، لكن للأسف لم نتمكن من استغلال الفرص العديدة التي سنحت لنا. بشكل عام أنا راض عن أداء الفريق، ويمكنكم أن تقولوا لنا حظا أوفر لعدم الفوز بالنقاط الثلاث، ومبروك على النتيجة الإيجابية التي أسعدت الجمهور بعد أربع خسارات متتالية، وأعتقد أن من تابع المباراة استمتع بها».

وأضاف: «الأداء الجيد بدأ منذ مباراتنا أمام العين في الجولة التاسعة، لكننا لم نوفق في تسجيل الأهداف اللازمة».

وبسؤاله عن أسباب التحسن الكبير في الأداء منذ الخسارة أمام البطائح، قال رازوفيتش: «بذلنا جهودا كبيرة، واتفقنا على اللعب بهدوء والتركيز على أنفسنا، واستثمرنا فترة التوقف بشكل جيد للوصول إلى هذا المستوى. بصراحة، لا يوجد سر وراء تطور الأداء سوى العمل القوي خلال التدريبات».

وحول إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، أكد أن الأمر قيد الدراسة بالتنسيق مع الإدارة، مشيراً إلى أنه مقتنع باللاعبين الحاليين، مضيفاً: «إذا رأت الإدارة أن هناك لاعبا قادراً على تقديم إضافة أفضل للفريق سنرحب به».

