"نقطة" لكلباء والجزيرة في أجواء ماطرة

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على مواجهة كلباء وضيفه الجزيرة، اليوم الإثنين على استاد كلباء ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في أجواء ماطرة شهدت هطولاً متفرقاً للأمطار وحضوراً جماهيرياً قُدّر بنحو 300 متفرج، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، إذ رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 12 نقطة، فيما وصل الجزيرة إلى النقطة 18.

ونجح كلباء في فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى، مترجماً أفضليته بهدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق الإيراني شهريار موغانلو، ولم يتأخر رد الجزيرة كثيراً، إذ تمكن من إدراك التعادل سريعاً في الدقيقة 27 عبر نبيل فقير، ليعيد التوازن إلى مجريات اللقاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة أفضلية نسبية لكلباء من حيث الفرص، حيث أضاعوا عدداً من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بحسم المواجهة لصالحهم، في ظل تراجع نسبي للجزيرة بعد النقص العددي عقب طرد لاعبهم نبيل فقير بالبطاقة الحمراء واعتماده على الهجمات المرتدة، دون أن ينجح أي من الفريقين في تغيير النتيجة حتى صافرة النهاية.



