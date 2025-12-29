لامين يامال يزور مسجد الشيخ زايد الكبير بأبوظبي

شارك نشر نجم نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، لامين يامال متابعيه لقطات من زيارته مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

وكان يامال قد أشار في وقت سابق من الشهر الجاري، عبر صورة نشرها من خلال حسابه الرسمي على "إنستغرام"، إلى توجهه لدبي، لقضاء إجازة عيد الميلاد.

وفي سياق آخر، تصدر لامين يامال قائمة الجوائز الفردية خلال حفل غلوب سوكر 2025، الذي أقيم الأحد في دبي، وذلك من خلال فوزه بجائزة أفضل مهاجم، وأفضل لاعب تحت 23 سنة في الليغا، إضافة إلى جائزة مارادونا، وساهم في حصول برشلونة على لقب أفضل فريق في الليغا.