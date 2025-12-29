الخليفي يكشف سر نجاح باريس سان جيرمان: الانضباط والعقلية والاستثمار الطويل الأمد

أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أن الفوز بدوري أبطال أوروبا ليس له علاقة بشراء لاعبين بعقود ضخمة أو إجراء صفقات كبيرة، بل نتيجة رحلة طويلة من التخطيط المستمر، الانضباط، واتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب.

وقال خلال مشاركته في القمة العالمية للرياضة: «النجاح في باريس سان جيرمان لم يأتِ بالصدفة، بل نتيجة جهد متواصل واستثمار طويل المدى في البنية التحتية للنادي، بدءًا من تطوير مراكز التدريب، ومرافق الاستشفاء، ومراكز الشباب، وصولاً إلى بناء الأكاديميات الخاصة التي تساعد على إنتاج لاعبين محليين وعالميين».

وأضاف: «مراكز التدريب ليست فقط مكانًا لتعليم اللاعبين المهارات البدنية، بل لتطوير عقلية الفوز والانضباط، وتهيئتهم للتحديات الصعبة قبل وبعد التدريبات، بما يضمن أفضل مستويات الأداء».

وتطرق الخليفي إلى فلسفة النادي في تحويل التحديات إلى فرص قائلاً: «كل قرار يتم اتخاذه يتم بعقلانية ووعي، وليس بناءً على مشاعر عابرة، وأن القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة تحت الضغط هي ما يميز الأبطال الحقيقيين عن غيرهم، هذه الفلسفة تنطبق على كل من يعمل داخل النادي، وليس فقط على اللاعبين، فالالتزام بالعمل الجماعي والانضباط الفردي هو مفتاح النجاح في أي مجال».

وأشار: «النجاح لا يعني الفوز دائمًا، بل القدرة على التعلم من كل موقف، والمثابرة على التطور رغم الصعاب، النادي يحرص على تقديم الدعم الكامل للاعبين في جميع مراحل حياتهم الرياضية، سواء كانوا شبابًا صاعدين أو نجومًا عالميين، لضمان استمرار الأداء المتميز وتحقيق الإنجازات».

أعطى رئيس نادي باريس سان جيرمان، أمثلة عن استراتيجيات النادي في بناء هوية الفريق، من بينها شعار "Victorious" الذي وضع على قمصان اللاعبين

ولفت: «هذا الشعار لم يكن مجرد كلمة، بل جزء من عملية تدريب العقلية على الفوز حتى في الأوقات التي كان الفريق فيها يعاني من الأداء الضعيف أو المنافسة الصعبة، وهو ما ساعد في رفع مستوى المسؤولية والانضباط لدى اللاعبين، وجعلهم أكثر تركيزًا على تحقيق النجاح والارتقاء بالفريق إلى مستويات أعلى».

وتابع: «تركيزنا الأكبر على إنتاج لاعبين محليين من خلال الأكاديميات ومراكز التدريب، مع المحافظة على مزيج متوازن من الخبرة والشباب، لضمان استمرارية النجاح على المدى الطويل، هذا المزيج يساعد على نقل الخبرة والمهارات بين الأجيال، ويخلق روح الفريق الواحدة، مع الحفاظ على هوية النادي وثقافته».

وتطرق الخليفي إلى أهمية الصحة واللياقة البدنية والاستمرارية في الأداء، مشيرًا إلى أن اللاعبين يجب أن يعتنوا بأنفسهم جيدًا، بدءًا من التغذية الصحيحة، النوم الجيد، والاستشفاء، وصولًا إلى الاهتمام بالجانب الذهني والبدني، لضمان الأداء الأمثل والاستمرارية في تحقيق الإنجازات.

مضيفا: «هذا لا يقتصر على اللاعبين فحسب، بل يشمل أي شخص يسعى لتحقيق النجاح في أي مجال، وأن الاستثمار في الذات هو أساس بناء مستقبل ناجح ومستدام».

ولخص رئيس نادي باريس سان جيرمان سياسة ناديه التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: العقلية، الانضباط، والاستثمار في المستقبل.

قائلا في ختام الجلسة: «العقلية تعني القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة تحت الضغط، الانضباط يعني الالتزام بالقيم والمسؤولية الفردية والجماعية، والاستثمار في المستقبل يشمل تطوير اللاعبين الشباب والبنية التحتية للنادي، لضمان النجاح المستدام».