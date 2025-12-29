قضى الليالي في الشوارع وعاش على الماء.. رحلة ماني باكياو من دولار واحد إلى الملايين

اعترف اسطورة الملاكمة العالمي، الفلبيني، ماني باكياو، بأنه داخل عالم الملاكمة بالصدفة وعبر برنامج ملاكمة محلي في بلاده، من أجل الحصول على جائزة مالية بسيطة.

وقال خلال جلسته في القمة العالمية للرياضة، «كانت الحياة صعبة جدًا، قضيت ليالٍ في الشوارع أحيانًا دون طعام، وأحيانًا أكتفي بالماء للبقاء على قيد الحياة، هذه التجربة علمتني الصبر وقيمة كل تحقق، كل ما أنجزته الآن لم أكن لأتصوره حين بدأت، القوة الحقيقية كانت في الحياة وليس داخل حلبة الملاكمة».

وأضاف: «لم أفكر في احتراف الملاكمة، كل ما كنت أبحث عنه هو فرصة لكسب بعض المال، بداياتي كانت في كرة السلة، وحينما تحولت إلى الملاكمة، بدأت مسيرتي المهنية بجوائز مالية بسيطة جدًا، دولاران للفوز ودولار للخسارة لم أكن أتخيل أن تلك الدولارات القليلة ستصبح يومًا ملايين، أو أنني سأحمل لقب بطل العالم».

وشدد باكياو على أهمية الدراسة والتحليل في الرياضة، قائلاً: «قبل كل مباراة، أدرس خصمي بدقة، أسلوبه، حركته، وضرباته المعتادة، نحن نسميها 'الضربات العادية'، كل مقاتل له عاداته، وفهمها هو سر الفوز، التدريب ليس مجرد القوة البدنية، بل إتقان التقنيات التي سأطبقها في الحلبة».

وأوضح: «في مباراتي ضد أوسكار دي لا هويا، درست أسلوبه لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر. وضعت خطة دقيقة لكل حركة ولكل زاوية، هذا هو علم الملاكمة الحقيقي».

ويشير باكياو إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهها عند الانتقال إلى وزن أعلى، موضحًا أن رفع الوزن والحفاظ على السرعة والقوة ليس أمرًا سهلاً، ويحتاج إلى الانضباط والتضحية

وقال: «يجب العمل الإضافي، وتجاوز التدريب اليومي، أحيانًا أمارس التدريب مرتين أو ثلاثة في اليوم للوصول إلى الهدف، الملاكمة صعبة جدًا، لكنها تعطيك فرصة لتعلم الصبر وتحمل المسؤولية، النجاح لا يأتي بسهولة، ويجب أن تعاقب نفسك لتحقيق ما تطمح إليه».