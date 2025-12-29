الذهب يبدأ من العقلية.. ناصر بن حمد يكشف أسرار إنجازات الرياضة في البحرين

أكّد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن النجاح الحقيقي للرياضيين لا يُقاس فقط بالنتائج والميداليات، بل يبدأ عند مواجهة الإرهاق العميق، واللحظة التي يريد فيها الإنسان الاستسلام ليقرر المضي قدمًا بالعقل والانضباط.

وقال سموه خلال جلسته في القمة العالمية للرياضة والتي حملت عنوان، «القيادة من الصفوف الأمامية، روية ملكية بانضباط أبطال العالم،»: أن الرياضة والحياة تتشابهان في اختبار الصلابة والانضباط، وأن القدرة على اتخاذ القرار تحت أقصى ضغط جسدي وذهني هي ما يميز الناجحين عن الآخرين.

أضاف: «أتعامل مع زملائي في جميع المجالات بنفس الأسلوب، وأحرص على القيادة بالقدوة، فلا أطلب من أحد أن يفعل شيئًا لم أكن مستعدًا للقيام به بنفسي، هذا النهج هو ما ساعد على ترسيخ ثقافة العمل الجاد والانضباط بين الرياضيين، وجعلهم يسعون لتقديم أفضل ما لديهم حتى في أصعب الظروف».

وعن تجربة البحرين في أولمبياد باريس، أشار أن الهدف لم يكن مجرد التفوق على الآخرين، بل غرس عقلية الفوز والإصرار داخل الرياضيين، فالذهب ليس مجرد نتيجة، بل طريقة تفكير وعمل مستمر، لقد ضاعفنا عدد الميداليات وأصبحنا الدولة العربية الأولى في الأولمبياد من حيث الإنجازات وعدد الذهب، والأهم ما اكتسبناه ذهنيًا من هذه العقلية».

وأضاف: «الرياضيون في البحرين بدأوا يسألون، ماذا يمكننا أن نفعل أكثر من الحصول على الذهب، هذا التغيير في العقلية أحدث دافعًا قويًا لمواصلة التقدم وتحقيق الإنجازات».

وشدد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، على أهمية مواجهة ما سماه «أزمة الراحة». لدى الشباب، قائلاً: «اليوم كثير من الشباب عالقون خلف الشاشات، نصيحتي للأهالي وللشباب، أخرجوا أطفالكم إلى التجارب الواقعية والمغامرات، دعوهم يواجهون التحديات ويتعلمون الصبر والتحمل، المشقة تبني الصلابة، وهي أساس النجاح المستدام».

وأوضح: «القدرة على اتخاذ القرار الصحيح تحت الضغط هي مهارة حاسمة، فمن يستسلم عند مواجهة الألم لن يحقق الذهب، بينما من يثق بعقله ويستمر رغم الإرهاق هو من يصل إلى منصات التتويج ويرفع علم البحرين عاليًا».

وتحدث سموه عن الاستثمارات الرياضية في البحرين، من الفورمولا 1 إلى ركوب الدراجات والفروسية وكرة القدم

وقال « نسعى دائما إلى بناء هوية وطنية رياضية ورفع مكانة البحرين على المستوى العالمي لنثبت أن دولة صغيرة الحجم يمكنها تحقيق إنجازات كبيرة من خلال التخطيط والصبر والعقلية الذهبية»..

وعن طموحه الشخصي، أكد سموه أنه سيواصل تمثيل البحرين عالميًا في البطولات المختلفة، مع التركيز على الأداء والانضباط وروح التحدي.

وقال: «مع كل فرصة جديدة نحاول أن نثبت كفاءتنا، الإنجاز يبدأ من الإرادة والعقلية الصحيحة، سنواصل الصعود على منصات التتويج، وسأحمل علم البحرين أينما ذهبت».

