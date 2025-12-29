حمدان بن محمد يتوّج الفائزين بجوائز محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة

كرَم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب، رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لاختياره الشخصية الرياضية المحلية الفائزة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة.

كما قام سموه بتكريم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بحصوله على جائزة الشخصية العربية الرياضية.

وواصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب، رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تكريم الفائزين، بحصول الاتحاد الدولي لكرة القدم على جائزة المؤسسة الرياضية العالمية، وتسلم الجائزة، رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو.

كما كرم سموه، ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بجائزتي القيادة الرياضية العالمية، والفريق العالمي.

ومنح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب، رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جائزة الإنجاز العالمي مدي الحياة إلى بطل التنس التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وجرى على هامش القمة العالمية للرياضة، تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة، على المستوى المحلي والعربي والدولي، اذ ذهبت جائزة الفريق الإماراتي إلى نادي العين، ونال جائزة الرياضي الاماراتي خامزات تشيمايف، في حين حصلت غلا الحمادي، على جائزة الرياضي الاماراتي الواعد.

وعربيا، حصل المصري، أحمد الجندي، على شخصية الرياضي العربي، وتقاسم كل من القطري، معتز برشم والتونسية أنس جابر جائزتي المسيرة الرياضية العربية.

كما حصل فيكتور أكسيليسين على جائزة الرياضي العالمي، وابتهاج محمد على جائزة الالهام الرياضي العالمي، كما نال كل من باولو مالديني، وتوني باركر جائزة المسيرة الرياضية العالمية.

وعالميا، نال أرشد نديم، جائزة الإنجاز الرياضي الاستثنائي، واختير ماني باكيو، لجائزة المسيرة الرياضية العالمية، إلى جانب كل من اسطورة كرة القدم الإيطالي روبرتو باجيو، والظاهرة البرازيلي رونالدو، والاسباني أندريه انيستا، والذين تم تكريمهم على مسيرتهم الرياضية العالمية.