ديوكوفيتش يكشف من دبي: المعاناة صنعتني إنسانيًا وبطلاً في التنس

شدد نجم التنس العالمي، الصربي نوفاك ديوكوفيتش على أن دخوله عالم التنس لم يكن مصادفة، بل «إشارة قدرية» بدأت في طفولته المبكرة، حين بُنيت ملاعب تنس قرب مطعم عائلته، ليقع في حب اللعبة منذ اللحظة الأولى.

وقال ديوكوفيتش خلال جلسته في القمة العالمية للرياضة «ممارسة التنس في الطفولة كان أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة في ظل الظروف القاسية التي مرت بها البلاد بسبب الحرب والأزمات الاقتصادية، ما حرمه المشاركة في العديد من البطولات والسفر الدولي في سن مبكرة».

وكشف ديوكوفيتش عن موقف مؤثر من طفولته عندما وضع والده مبلغًا بسيطًا أمامه وأخبره بأن هذا كل ما تملكه العائلة، وأن عليه تحمل مسؤوليات أكبر إذا أراد الاستمرار في لعبة مكلفة مثل التنس. وأكد أن تلك اللحظة جعلته ينضج مبكرًا ويتحمل مسؤولية شقيقيه الصغيرين، وهي تجربة صقلته إنسانيًا ورياضيًا.

وأضاف «تلك التجارب جعلته أكثر تواضعًا وامتنانًا لما وصل إليه اليوم، اذ دائما ما يعود بذاكرته إلى تلك اللحظات كلما واجه تحديات جديدة في مسيرته الرياضية أو العملية، لأنها تمنحه التوازن والسلام الداخلي».

وتحدث بطل التنس الصربي عن دور مدربته الأولى، التي علمته الانضباط والتخيل الذهني بطريقة فطرية.

قائلا: « تلك الأسس كانت من أعظم الهدايا التي تلقاها في مسيرته، خاصة في رياضة فردية مثل التنس، حيث يتحمل اللاعب المسؤولية كاملة داخل الملعب ».