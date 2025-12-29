خلفان بالهول: القمة العالمية للرياضة رسالة إماراتية إلى العالم

توافد المئات من الشخصيات الرياضية من مسؤولين حكوميين ونجوم في مختلف الألعاب، إلى جانب قادة اتحادات دولية ومستثمرين وصنّاع قرار في قطاعي الرياضة والأعمال، للمشاركة في أعمال القمة العالمية للرياضة، التي تُقام برعاية وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتنظيم مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى غدٍ في مدينة جميرا، تحت شعار "نوحّد العالم عبر الرياضة".

وافتُتحت أعمال القمة بكلمة لنائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بالهول، أكد فيها أن القمة العالمية للرياضة تمثل حدثاً كبيراً ومهماً، تعكسه نوعية الحضور وحجم الزخم الذي تشهده دبي كمركز عالمي لصناعة الرياضة.

وقال بالهول: "الرسالة الأساسية التي نحرص على إيصالها تتمثل في أهمية استثمار نعمة دولة الإمارات، التي أصبحت اليوم دولة جاذبة للمستثمرين والرياضيين والسياح على حد سواء".

وأضاف: "ما نشهده اليوم هو ثمرة رؤية قيادية ممتدة لأكثر من 50 عاماً، استطاعت خلالها الدولة تحقيق إنجازات نوعية قد يعتقد البعض أنها تحتاج إلى مئات السنين".

وأشار نائب رئيس مجلس دبي الرياضي إلى البعد الاستراتيجي للرياضة، موضحاً أن «الرياضة لم تعد مجرد منافسات داخل الملاعب، بل باتت أداة دبلوماسية فاعلة تتقاطع مع السياسة والاقتصاد، وتسهم في بناء الجسور بين الشعوب وتعزيز التواصل الحضاري"

وختم بالهول تصريحاته بالتأكيد على أن «القمة تطرح العديد من القضايا الإيجابية إلى جانب التحديات، ونسعى من خلالها إلى الحفاظ على مكتسبات دبي وتعزيز مكانتها العالمية، بما يخدم مستقبل الرياضة على المستويين المحلي والدولي".