برعاية حمدان بن محمد.. «القمة العالمية للرياضة» تنطلق في دبي اليوم

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق، اليوم، أعمال «القمة العالمية للرياضة»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «نوحّد العالم عبر الرياضة»، بمشاركة أكثر من 1500 من القيادات الرياضية والنجوم والأساطير والخبراء وصناع القرار، وذلك في مدينة جميرا، يومَي 29 و30 ديسمبر.

وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن هذا الحدث سيستقطب أنظار العالم الرياضي بأجمعه، وسيقدم منصة لمناقشة مستقبل الرياضة وتكريم نجومها، وتأكيد أهمية الرياضة في توحيد المجتمعات حول العالم، وإلهام الأجيال القادمة، ودعم المواهب الواعدة في مختلف الرياضات.

وقال سموه: «القمة العالمية للرياضة ستجمع في دبي أبرز صنّاع القرار في المؤسسات الرياضية والاتحادات الدولية وكبرى الأندية والشركات العاملة في مجال صناعة الرياضة، وكذلك الأبطال والنجوم من اللاعبين والمدربين، ضمن تجمع عالمي يتضمن جلسات حوارية وورش عمل وندوات ولقاءات عديدة تسلط الضوء على واقع الرياضة العالمية والتحديات التي تواجهها وآفاق تطورها وفرصها الواعدة، وتناقش مختلف الأفكار للخروج بمبادرات فاعلة ومؤثرة تدعم نمو قطاع الرياضة حول العالم».

كلمات ملهمة وجلسات حوارية

ويشارك في «القمة العالمية للرياضة» على مدار يومين 70 متحدثاً من القيادات الرياضية وصنّاع القرار ونجوم اللعب والإدارة، ويضم برنامج اليوم الأول للقمة جلسات حوارية وكلمات ملهمة بمشاركة عدد من القيادات الرياضية والنجوم، حيث ستكون البداية بكلمة مجلس دبي الرياضي التي يلقيها نائب رئيس المجلس، خلفان جمعة بلهول، تليها كلمة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي يلقيها رئيس «الفيفا»، جياني إنفانتينو، والتي تحمل عنوان «الـ90 دقيقة القادمة».

ويلقي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، كلمة في اليوم الأول، تليها جلسة حوارية يتحدث فيها نجم التنس العالمي، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ثم جلسة تتحدث فيها بطلتا التنس، التونسية أُنس جابر، والإسبانية باولا بادوسا، تليها جلسة حوارية يتحدث فيها رئيس نادي باريس سان جيرمان رئيس رابطة الأندية الأوروبية، ناصر الخليفي، ويدير الجلسة مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا سابقاً، بيتر كراوتش.

وتتواصل أعمال اليوم الأول بجلسة حوارية يتحدث فيها أسطورة الملاكمة العالمية، الفلبيني ماني باكياو، تعقبها كلمة وزير الرياضة في دولة الإمارات، أحمد بالهول الفلاسي، وجلسة حوارية يتحدث فيها أيضاً الملاكم السابق، أوليكساندر أوسيك، ثم جلستان يتحدث فيهما عدد من اللاعبات السابقات والمديرات الحاليات في كرة السلة الأميركية وهن: تاميكا تيرماجليو، وتيري سميث، وميشيل روبرتس ودانيتا جونسون.

وسيكون ختام اليوم الأول بجلسة حوارية يتحدث فيها أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية، رونالدو نازاريو، الفائز بكأس العالم مرتين وبالعديد من الألقاب مع مختلف الأندية والجوائز الفردية.

9 جلسات في اليوم الثاني

وتفتتح أعمال اليوم الثاني للقمة بجلسة يتحدث فيها أسطورة الفنون القتالية المختلطة، حبيب نور محمدوف، عن مستقبل الرياضة القتالية واسعة الانتشار، وسيدير الجلسة نجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد السابق، ريو فيرديناند، وتجمع الجلسة التالية نجم الكرة الإيطالية السابق روبيرتو باجيو وابنته فالنتينا باجيو، ونجم الكرة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو، الفائز بكأس العالم 2006 مع منتخب بلاده.

وتستضيف جلسة أخرى عدداً من نجوم كرة القدم الأميركية وهم: ريجي بوش، وبارون ديفيز، وماركيز كولستون، وسوين كاش، للحديث حول العلاقة بين اللعب والإدارة الرياضية، فيما تسلط الجلسة الرابعة الضوء على دور البطولات الرياضة والنجوم في تطور صناعة الأزياء العالمية، وستتحدث فيها جايمي واين، رئيسة شركة جيمي تشو المختصة في الأزياء، وفيكتور كروز، نجم كرة القدم الأميركية، ومايكل أوتلي، المدير التجاري لنادي ميلان الإيطالي.

وفي جلسة خاصة حول الدوري الأوروبي لكرة السلة، سيتحدث مؤسس ومالك نادي دبي لكرة السلة المشارك في البطولة، عبدالله النابودة، وأسطورة كرة السلة ومالك نادي ليون الفرنسي، توني باركر، والرئيس التنفيذي للدوري الأوروبي لكرة السلة، باوليوس موتيجوناس، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة السلة، خورخي جارباجوسا.

وتناقش نخبة من المستثمرين الناجحين في الأندية الرياضية مستقبل الاستثمار الرياضي وهم: أماندا ستافيلي، المالكة السابقة لنادي نيوكاسل، وماري أوين، المالكة السابقة لنادي بوفالو بيليس، ومهرداد قدوسي، المالك السابق لنادي نيوكاسل. ويتحدث في الجلسة التي تليها نك سانتوناستاسو، المؤلف الشهير وأسطورة اللياقة البدنية، ثم يتحدث وايك غروسبيك، الرئيس التنفيذي لنادي بوسطن سلتيك لكرة السلة عن فرص الاستثمار في الرياضة.

وتختتم فعاليات القمة العالمية للرياضة بجلسة مهمة تجمع ستة من النجوم اللاعبين والمدربين الفائزين بكأس العالم، وهم البرازيليان رونالدو وكافو، والإسبانيان كارليس بويول وأنييستا، والفرنسي ديديه ديشان، والإيطالي فابيو كانافارو، وسيدير الجلسة بطل آخر فائز بكأس العالم هو الإيطالي أليساندرو دل بييرو.

• «القمة العالمية للرياضة» ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «نوحّد العالم عبر الرياضة» في مدينة جميرا على مدار يومين.

منصور بن محمد:

• التجمع الرياضي العالمي سيناقش واقع الرياضة العالمية وتحدياتها وفرصها، والخروج بمبادرات فاعلة ومؤثرة تدعم نمو قطاع الرياضة حول العالم.

• دبي تستقطب أنظار العالم، وتقدم منصة مهمة لمناقشة مستقبل الرياضة.

• تكريم نجوم الرياضة، والتأكيد على أهميتها في توحيد المجتمعات حول العالم وإلهام الأجيال القادمة.

أبرز المشاركين والنقاشات في اليوم الأول



• جياني إنفانتينو رئيس «الفيفا» يلقي كلمة بعنوان «الـ90 دقيقة القادمة».

• مشاركة بارزة لنجوم عالميين في كرة التنس، هم الصربي نوفاك ديوكوفيتش والتونسية أُنس جابر، والإسبانية باولا بادوسا.

• الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، وناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، يشاركان في أول أيام «القمة».

• جلسة ملهمة تستضيف الملاكم السابق أوليكساندر أوسيك.

• ختام اليوم الأول بجلسة خاصة لأسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية رونالدو.