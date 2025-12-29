الشامسي: لقب السوبر مؤشر إيجابي إلى مسيرة الشارقة المقبلة

عبّر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، عبيد الشامسي، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريق الشارقة على شباب الأهلي، أول من أمس، وتتويجه بلقب كأس السوبر، مؤكداً أن الفريق كان بحاجة إلى هذا الفوز وهذا اللقب الثمين.

وأوضح الشامسي أن التحضيرات التي سبقت المباراة أعطت مؤشرات إيجابية إلى قدرة الفريق على تحقيق اللقب، مشيراً إلى أن الفارق في اللقاء صنعته روح اللاعبين العالية، إلى جانب العمل الكبير الذي قام به مدرب الفريق، البرتغالي خوسيه مورايس، منذ توليه مهمة تدريب الفريق.

وقال عبيد الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «كنا في إدارة نادي الشارقة متفائلين بعودة الفريق إلى سكة الانتصارات، وهذا الإنجاز المتمثل في الفوز بكأس السوبر يعد مؤشراً إيجابياً إلى المرحلة المقبلة في مسيرة الفريق، ويمنح حافزاً معنوياً كبيراً للاعبين والجهازين الفني والإداري، وكذلك للجمهور، من أجل مواصلة المسيرة بالروح نفسها التي شهدناها وتوجت بهذا اللقب».

وعاشت إمارة الشارقة، أول من أمس، أجواء فرح كبيرة بعد تتويج فريقها بلقب كأس السوبر، عقب تفوقه على فريق كبير بحجم شباب الأهلي، حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي.

وأضاف الشامسي: «شهدنا تغيراً واضحاً في روح الفريق خلال هذه الفترة، وكان هناك تجاوب كبير من اللاعبين مع العمل الذي يقوم به المدرب والجهازان الفني والإداري، بهدف الارتقاء بصورة الفريق وتقديم الأفضل دائماً».

وأشار إلى أن من بين أهداف مجلس الإدارة منذ تسلمه المهمة، الفوز بكأس السوبر الإماراتي، وكذلك السوبر الإماراتي - القطري المقررة إقامته في يناير المقبل.

وأكد أن بصمات المدرب البرتغالي، خوسيه مورايس، بدت واضحة على الفريق، رغم قصر الفترة التي قاد خلالها الجهاز الفني.

وأشاد الشامسي بالدور الكبير الذي قام به جمهور النادي في مساندة الفريق ودعمه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن جمهور «الملك» يستحق هذه الفرحة، مشدداً على أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت والبناء عليها لتعزيزها خلال المرحلة المقبلة من مشوار الفريق.

عبيد الشامسي:

• فريق الشارقة كان بحاجة إلى الفوز بـ«كأس السوبر».