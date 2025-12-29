فراس بن العربي: العامل النفسي كلمة السر في فوز الشارقة

أكد لاعب فريق الشارقة، فراس بالعربي، أن فريقه استحق التتويج بلقب كأس السوبر الإماراتي بعد الفوز على شباب الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد آل مكتوم، مشيراً إلى أن العامل النفسي كان كلمة السر في هذا الانتصار المهم.

وكان الشارقة قد نجح في تحقيق فوز ثمين على شباب الأهلي في نهائي كأس السوبر، ليتوج باللقب رغم وجوده في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما خسر شباب الأهلي لقبه الذي توّج به في الموسم الماضي على حساب الوصل.

وقال فراس بالعربي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة كانت صعبة، لكن الشارقة استحق الفوز، وكان في حاجة كبيرة لهذا الانتصار أكثر من شباب الأهلي، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة بكل المقاييس».

وأضاف: «أتمنى أن يكون هذا الفوز دافعاً قوياً للفريق في المباريات المقبلة، ويسهم في تحسين صورة الشارقة في بطولة الدوري والعودة إلى المكانة الطبيعية التي يستحقها».

وتحدث بالعربي عن التأثير السريع للمدرب البرتغالي خوسيه مورايس، بعد نحو 10 أيام فقط من توليه المهمة الفنية، مؤكداً أن المدرب نجح في التعامل مع الجانب النفسي للاعبين بشكل مميز.

وأوضح: «المدرب كان له تأثير واضح في الفريق، خصوصاً من الناحية النفسية، وتحدث معنا وأكد أن المباراة عادية، وأن علينا اللعب بأريحية ومن دون ضغوط».