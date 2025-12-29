ماجد حسن: فكر المدرب مورايس وراء التتويج بـ «السوبر»

أكد لاعب فريق الشارقة، ماجد حسن، أن الفوز الذي حققه فريقه على شباب الأهلي في نهائي كأس السوبر الإماراتي جاء نتيجة مباشرة لفكر المدرب البرتغالي الجديد، خوسيه مورايس، إلى جانب المجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون داخل أرضية الملعب. وقال ماجد حسن لـ«الإمارات اليوم»: «الفترة الماضية لم تكن سهلة على الإطلاق، وكنا بحاجة إلى رد فعل قوي داخل الملعب، هذا الفوز يمنحنا دفعة معنوية كبيرة، وسيكون نقطة الانطلاقة الحقيقية للمباريات المقبلة»، وتطرق ماجد حسن إلى الدور الكبير الذي لعبه المدرب البرتغالي مورايس، موضحاً أن «المدرب كان له تأثير واضح جداً في المباراة، ففكره وطريقته في التحضير منحا اللاعبين ثقة كبيرة».