يحيى بن خالق: أضعنا فرصاً سهلة أمام مرمى النصر

تحسّر مدافع فريق العين، المغربي يحيى بن خالق، على تعادل «الزعيم» الإيجابي 2-2 أمام مستضيفه النصر، في قمة الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي أقيمت، مساء أمس، على استاد آل مكتوم، بحضور جماهيري قارب 2000 مشجع، مؤكداً أن فريقه دفع ثمن إهدار الفرص السهلة وعدم استثمار تفوقه في فترات حاسمة من اللقاء.

وقال بن خالق في تصريحات صحافية عقب المباراة: «أضعنا فرصاً سهلة أمام المرمى، ومن المعروف في كرة القدم أنك حين تهدر الفرص فإنك تُعاقَب، وهذا ما حدث، التوفيق لم يكن معنا».

وعلى الرغم من التعادل، حافظ العين على صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، إلا أن الفارق تقلّص إلى ثلاث نقاط فقط مع الوحدة صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، ليُعد «العنابي» المستفيد الأكبر من نتيجة القمة، وفي المقابل رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس.

وكان العين قد افتتح التسجيل مبكراً عبر لادبا كودجو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل النصر النتيجة سريعاً عن طريق رامون ميريز في الدقيقة 14، ولم يتأخر ردّ «الزعيم»، إذ أعاد ماتياس بالاسيوس التقدم للضيوف بهدف ثانٍ في الدقيقة 20، مانحاً العين أفضلية واضحة، قبل أن ينجح النصر في إدراك التعادل خلال الشوط الثاني عبر جلاوبر ليما في الدقيقة 70.

وفي المواجهة الأخرى، حقق الوحدة فوزاً ثميناً على خورفكان بهدف دون مقابل، على استاد آل نهيان، ليصل إلى أطول سلسلة بلا خسارة في تاريخه بـ21 مباراة (13 فوزاً وثمانية تعادلات)، وسجل عمر خريبين هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 22، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 21 نقطة، في المقابل تجمدت نقاط خورفكان عند 11 نقطة.

من جانبه، قفز الوصل إلى المركز الثالث بعد فوزه خارج ملعبه على دبا 3-1، رافعاً رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي دبا في ذيل الترتيب بثلاث نقاط، وسجل أهداف «الإمبراطور» سيرجيو بيريرا (3)، ونيكولاس خيمينيز (46)، وأدريلسون سيلفا (64)، بينما أحرز سايمون كابرال هدف دبا الوحيد (20).

الجزيرة في اختبار كلباء.. والظفرة يستقبل بني ياس

تتواصل منافسات الجولة الـ10، اليوم، بإقامة مواجهتين تختتمان عام 2025.

ويستقبل كلباء في الساعة 16:50 على استاد كلباء ضيفه الجزيرة، ويحتل كلباء المركز التاسع برصيد 11 نقطة، في المقابل يسعى الجزيرة، صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة، إلى تحقيق فوز جديد يُبقيه قريباً من الصدارة، وفي مواجهة السهرة يحتضن استاد حمدان بن زايد، في الساعة 19:45، لقاء الظفرة وضيفه بني ياس، ويحتل الظفرة المركز الثامن برصيد 12 نقطة، فيما يحتل بني ياس المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط فقط.