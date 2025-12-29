محمد بن راشد بن محمد يشهد جانباً من فعاليات النسخة 16 من جوائز «غلوب سوكر»

شهد سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، جانباً من فعاليات النسخة الـ16 من جوائز بيوند للتطوير العقاري (غلوب سوكر)، التي أُقيمت بمنتجع أتلانتس ذا رويال في دبي.

وخلال الحفل تُوِّج نجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبلي، بجائزة أفضل لاعب للرجال للمرة الأولى في مسيرته، فيما صنعت لاعبة برشلونة، أيتانا بونماتي، التاريخ بعد تتويجها بجائزة أفضل لاعبة للعام الثالث على التوالي.

وشهدت نسخة 2025 من جوائز «غلوب سوكر» - التي حضرها نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وصنّاع القرار، والأساطير، والأسماء الصاعدة - توزيع أكثر من 20 جائزة خلال الأمسية، وتُوِّج نادي باريس سان جيرمان بجائزة أفضل نادٍ للرجال، كما حصد النادي مجموعة من الجوائز الفردية، شملت تتويج لويس إنريكي بجائزة أفضل مدرب، وفيتينيا بجائزة أفضل لاعب خط وسط، وديزيري دوي بجائزة أفضل لاعب صاعد، ولويس كامبوس بجائزة أفضل مدير رياضي، وناصر الخليفي بجائزة أفضل رئيس نادٍ.

وعلى صعيد كرة القدم النسائية، واصلت أيتانا بونماتي تألقها بحصد جائزة أفضل لاعبة، فيما تُوّج نادي برشلونة بجائزة أفضل نادٍ للسيدات، كما خطف النجم الشاب لامين يامال (18 عاماً) الأضواء بعد فوزه بجائزتين، هما أفضل مهاجم وجائزة مارادونا.

وشهد الحفل أيضاً تكريم مسيرتين كرويتين بارزتين، حيث مُنحت جوائز المسيرة الرياضية لكل من النجم الإسباني أندريس إنييستا، صاحب هدف الفوز في نهائي كأس العالم 2010، والنجم الياباني السابق هيديتوشي ناكاتا، الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، وبالدوري الإيطالي مع نادي روما، وفي لفتة إنسانية مؤثرة تم تقديم جائزة خاصة إلى والدَي اللاعب البرتغالي الراحل، ديوغو جوتا، مهاجم ليفربول والمنتخب البرتغالي، الذي وافته المنية في حادث سير، إلى جانب شقيقه الأصغر أندريه سيلفا، في يوليو الماضي.

وخلال الحدث، جرى أيضاً تتويج خورخي مينديز بجائزة أفضل وكيل لاعبين، ومنتخب البرتغال بجائزة أفضل منتخب وطني، وبول بوغبا بجائزة العودة، ونادي لوس أنجلوس إف سي بجائزة أفضل هوية نادٍ، ونيكوليتا رومانازي بجائزة أفضل مدرب ذهني، وأكاديمية Right to Dream بجائزة أفضل أكاديمية.

وجرى تحديد هوية الفائزين في تسع فئات رئيسة هذا العام، شملت أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل نادٍ للرجال، وأفضل نادٍ للسيدات، وأفضل مدرب، وأفضل لاعب خط وسط، وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد تصويت جماهيري تجاوز 30 مليون صوت خلال نافذتي تصويت عالميتين، وتم اعتماد الفائزين النهائيين عبر مزيج من أصوات الجماهير وتقييم لجنة تحكيم غلوب سوكر، التي تضم أسماء أسطورية مثل مارتشيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيغو.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لغلوب سوكر، توماسو بندوني: «قدّمت النسخة الـ16 من جوائز غلوب سوكر احتفالية لا تُنسى بكرة القدم، جمعت أعظم اللاعبين والمدربين والتنفيذيين والأساطير في دبي، ويجسّد الفائزون هذا العام أعلى معايير التميّز في عالم اللعبة، ونحن سعداء بتكريم إنجازاتهم على منصة عالمية. كما يؤكد التفاعل الجماهيري الكبير، إلى جانب خبرات لجنة التحكيم المرموقة، الروح الفريدة التي تتميز بها جوائز غلوب سوكر».

وشهدت الأمسية أيضاً تقديم جوائز موسم 2024–2025 لرابطة الدوري الإسباني لا ليغا EA SPORTS، حيث تُوّج رافينيا بجائزة أفضل لاعب، وهانسي فليك بجائزة أفضل مدرب، ولامين يامال بجائزة أفضل لاعب صاعد، وذهبت جائزة أفضل هدف إلى لوكا سوتشيتش من ريال سوسيداد، بينما نال يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، جائزة أفضل تصدٍّ.

