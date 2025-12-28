النصر يفرمل انطلاقة العين في الدوري ويخلط أوراق الصدارة

فرض فريق النصر التعادل الإيجابي 2-2 على ضيفه العين، في مواجهة القمة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد آل مكتوم، بحضور نحو 2000 مشجع، ليتقاسم الطرفان النقاط، في نتيجة امتدت تداعياتها إلى سباق الصدارة، بعدما خلطت أوراق المنافسة وفتحت الباب أمام مطاردي «الزعيم» لإعادة رسم ملامح القمة.

ورغم احتفاظ العين بصدارة الترتيب بعد رفع رصيده إلى 24 نقطة، إلا أن الفارق تقلّص إلى ثلاث نقاط فقط عن ملاحقه الوحدة صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة. في المقابل، رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس.

وجاءت المباراة سريعة الإيقاع منذ بدايتها، إذ بادر العين بالتسجيل مبكرًا عن طريق كودجو لابا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يرد النصر سريعًا عبر رامون ميريز بعد خمس دقائق فقط، وتحديدًا في الدقيقة 14. ولم ينتظر «البنفسجي» طويلًا ليستعيد تقدمه، حين وقّع ماتياس بالاسيوس على الهدف الثاني في الدقيقة 20، مانحًا الضيوف أفضلية مبكرة، لكن النصر نجح في خطف التعادل عند الدقيقة 70 بواسطة جلاوبر ليما.