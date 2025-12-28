الفرنسي عثمان ديمبلي أفضل لاعب في «غلوب سوكر»

توج الفرنسي عثمان ديمبلي بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال حفل غلوب سوكر 2025، الذي أقيم مساء اليوم الأحد في دبي وشهد تكريم نخبة من نجوم كرة القدم والمدربين والأندية.

وحصدت الإسبانية أيتانا بونماتي جائزة أفضل لاعبة في العالم، بينما فاز باريس سان جيرمان بلقب أفضل نادي رجال، وبرشلونة بلقب أفضل نادي نسائي.

وجاء لويس إنريكي كأفضل مدرب لعام 2025، فيما نال الفرنسي الصاعد ديزيري دوي جائزة أفضل لاعب صاعد، بينما اختير كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في الشرق الأوسط.

وتصدر الإسباني لامين يامال قائمة الجوائز الفردية بفوزه بجائزة أفضل مهاجم، وأفضل لاعب تحت 23 سنة في الليغا، إضافة إلى جائزة مارادونا، وساهم في حصول برشلونة على لقب أفضل فريق في الليغا.

وفي فئات الدوري الإسباني، حصل رافينيا على جائزة أفضل لاعب في الليغا، ويان أوبلاك على جائزة أفضل تصدي، بينما فاز هانز فليك بجائزة أفضل مدرب.

وجاء فيتينيا كأفضل لاعب وسط عالمي، فيما نال بول بوغبا جائزة أفضل عودة، وناصر الخليفي جائزة أفضل رئيس نادي.

على صعيد المسيرة الرياضية، مُنحت جائزة المشوار الرياضي لكل من هيديتوشي ناكاتا وأندرياس إنييستا، بينما تم تكريم الراحل ديوجو جوتا بجائزة خاصة.

وفي باقي الجوائز، حصل بلال حداد على جائزة أفضل صانع محتوى رياضي، ورايت تو دريم كأفضل أكاديمية، فيما ذهبت جائزة أفضل أخصائية نفسية إلى نيكوليتا رومانتزي، ونال جورج مينديش لقب أفضل وكيل لاعبين، ولويس كامبوس جائزة أفضل مدير رياضي، كما فاز منتخب البرتغال بجائزة أفضل منتخب وطني.