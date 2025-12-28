لويس إنريكي أفضل مدرب في العالم في حفل غلوب سوكر

شهد حفل «غلوب سوكر» المقام في دي توزيع عدد من الجوائز الفردية والمؤسسية البارزة، اذ اختير مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، لويس إنريكي كأفضل مدرب في العالم، بعد فوزه مع فريقه بدوري أبطال أوروبا وتحقيق العديد من الألقاب المحلية والعالمية في عام 2025، كما اختير لاعب منتخب فرنسا للشباب ونادي باريس سان جيرمان، ديزيري دوي، كأفضل لاعب صاعد في العالم.

ونال لويس كامبوس، جائزة أفضل مدير رياضي، جائزة تقديراً لنجاحاته في التخطيط وبناء المشاريع الكروية في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلى مستوى المنتخبات، حصد منتخب البرتغال جائزة أفضل منتخب وطني لعام 2025، بعد سلسلة من النتائج المميزة والأداء اللافت في الاستحقاقات الدولية، كما اختير برشلونة الاسباني كأفضل نادٍ نسائي في العالم.