إنييستا: عائلتي تشعر بالراحة والسعادة في دبي

أعرب النجم الإسباني السابق أندريس إنييستا عن سعادته الكبيرة بتواجده في دبي، مؤكداً أن المشاركة في الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها الإمارة تمثل لحظة خاصة في مسيرته.

وقال إنييستا: في تصريحات صحافية على هامش حضوره حفل غلوب سوكر: «التواجد في دبي دائماً يمنح شعوراً مميزاً، لكل مدينة طابعها، لكن الأهم هو الإحساس الذي تعيشه في المكان، ونحن نشعر بسعادة وراحة كبيرة هنا».

وأضاف: «مثل هذه المناسبات تجمع رموز كرة القدم من مختلف الأجيال، الجميع سعيد جداً بمشاركته هذه اللحظات مع العديد من اللاعبين والأصدقاء في دبي، فهي مدينة تجمع العالم دائماً».

وأشار نجم برشلونة ونادي الامارات السابق، «دبي مدينة رائعة، العائلة سعيدة جداً بالتواجد هنا، ونحن نستمتع بالأجواء ونعمل في الوقت نفسه، أعتبر نفسي واحدا من الشعب الإماراتي لقد لعبت هنا من قبل ولي العديد من الأصدقاء الرائعين».

وعن استعادته لذكريات كأس العالم 2010 قال إنييستا: «من المستحيل نسيان تلك اللحظة، رغم مرور 15 عاماً إلا أن الشعور لا يزال كما هو، أنا فخور بأن أكون جزءاً من تاريخ إسبانيا وكرة القدم العالمية".

ويُعد أندريس إنييستا أحد أبرز أساطير كرة القدم العالمية، بعدما سجل الهدف التاريخي الذي قاد منتخب إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2010، ليبقى اسمه خالداً في ذاكرة الكرة العالمية.