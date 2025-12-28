حارس الوحدة: مررنا بأسبوع صعب.. الفوز على خورفكان تطلّب منا الكثير من التركيز

قال حارس مرمى فريق الوحدة، محمد الشامسي، إن الفريق مرّ بأسبوع صعب عقب الخسارة القارية أمام الغرافة القطري في الجولة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، مؤكداً في الوقت نفسه سعادته بالانتصار الثمين الذي حققه الفريق بهدف نظيف على خورفكان، مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، موضحاً أن الفوز تطلّب منهم قدراً عالياً من التركيز.

وأشاد الشامسي، في تصريحات صحافية عقب الانتصار، بروح الفريق وتكاتفه خلال فترة صعبة مرّ بها «العنابي»، مثمّناً دعم اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ومشيراً إلى أن تجاوز تبعات الخسارة القارية لم يكن سهلاً.

وقال: «أود أن أشكر زملائي اللاعبين والجهازين الفني والإداري، لأننا مررنا بأسبوع صعب، فبعد الخسارة أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، يكون من الصعب أن يكون كل شيء في صالحك أو أن تكون في أفضل حالاتك، لكننا عازمون على مواصلة مشوارنا وتحقيق انتصار تلو الآخر».

وأشار إلى أن الحفاظ على التقدم بهدف وحيد أمام خورفكان فرض تحديات كبيرة على المنظومة الدفاعية، مؤكداً أن الدقائق الأخيرة تطلّبت أعلى درجات التركيز، خصوصاً في ظل ضغط المنافس.

وأضاف: «حينما تكون متقدماً بهدف وحيد، تصبح الأمور صعبة على المرمى، ويكون الدفاع والحارس بحاجة إلى مضاعفة الجهود، ففي الدقائق الأربع الأخيرة كنا تحت ضغط كبير من لاعبي خورفكان».

وتطرق حارس الوحدة إلى الرقم القياسي الذي حققه الفريق بعدم الخسارة في 21 مباراة متتالية، بواقع 13 انتصاراً و8 تعادلات، موضحاً أن هذه السلسلة جاءت ثمرة عمل بدأ منذ الموسم الماضي.

وقال: «منذ الموسم الماضي خرج الوحدة مبكراً من جميع البطولات، لكننا منذ تلك الفترة نعمل على تصحيح الصورة، ونتكاتف لمعرفة ما ينقصنا، ونواصل العمل رغم صعوبة الظروف، فالكل يعلم أن الوحدة تأخر في بعض الجوانب، إلا أن اللاعبين والإدارة يعملون معاً على تصحيح الأخطاء».

وساهم الانتصار في تعزيز موقع «أصحاب السعادة» في المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 21 نقطة، مع مباراة مؤجلة. وعن إمكانية ترجمة هذه السلسلة إلى ألقاب خلال الموسم الحالي، اكتفى الشامسي بالتأكيد على فلسفة العمل والاجتهاد، قائلاً: «لكل مجتهد نصيب، وسنحصد ما نعمل من أجله».

وفي المقابل، أكد قائد فريق خورفكان، أحمد حمدان، أن فريقه قدّم أداءً جيداً، لا سيما في الشوط الأول، رغم الظروف الصعبة التي واجهت بعض اللاعبين، مشيراً إلى أن التفاصيل الصغيرة حسمت نتيجة اللقاء.

وقال: «الشوط الأول كنا الطرف الأفضل، وبخلاف ركلة الجزاء التي حصل عليها الوحدة وسجل منها، كنا نصل إلى المرمى، لكن بعض اللاعبين كانوا يعانون من الأنفلونزا، ولم يقصّروا، وقدموا تضحيات كبيرة، ونشكرهم على ذلك. كان هدفنا تحقيق الانتصار أو على الأقل الخروج بنتيجة التعادل».