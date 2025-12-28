الوصل يحقق فوزاً ثميناً على دبا ويقفز إلى المركز الثالث

حقق فريق الوصل فوزًا ثمينًا على مضيفه دبا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد دبا، ليؤكد «الإمبراطور» تفوقه في دوري أدنوك للمحترفين، محوّلًا ذكريات خروجه من كأس رئيس الدولة على الملعب ذاته إلى انتصار مهم عزز به حضوره في سباق المقدمة.

وافتتح سيرجيو بيريرا التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف نيكولاس خيمينيز الهدف الثاني مع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 46، ثم عزز أدريلسون سيلفا التقدم بالهدف الثالث عند الدقيقة 64، فيما سجل سايمون كابرال هدف دبا الوحيد.

وبهذا الفوز، رفع الوصل رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتًا، بينما بقي دبا في ذيل الترتيب برصيد 3 نقاط.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا لافتًا تجاوز 1200 مشجع، استمتعوا بأحداث اللقاء وأهدافه التي توزعت على مدار الشوطين، في أمسية أكدت تفوق الوصل فنيًا ونتيجةً.