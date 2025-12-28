الوحدة يهزم خورفكان ويصنع أطول سلسلة بلا خسارة

حقق فريق الوحدة فوزًا صعبًا وثمينًا على ضيفه خورفكان بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليواصل “العنابي” نتائجه الإيجابية ويُسجّل أطول سلسلة له دون خسارة في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

وسجّل هدف المباراة الوحيد الدولي السوري عمر خريبين في الدقيقة 22 من ركلة جزاء. وبهذا الانتصار، رفع الوحدة رصيده إلى 21 مباراة متتالية دون هزيمة، بواقع 13 فوزًا و8 تعادلات، متجاوزًا بذلك سلسلته السابقة التي تحققت بين يناير وديسمبر 2014، والتي كانت تُعد الأطول في تاريخ النادي.

وعزّز الفريق موقعه في جدول الترتيب باحتلاله المركز الثاني برصيد 21 نقطة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، ما يمنحه فرصة إضافية لمواصلة الضغط على العين المتصدر في الجولات المقبلة.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا لافتًا تجاوز الألف مشجع، ساندوا الفريق طوال شوطي اللقاء، واحتفلوا مع اللاعبين بالانتصار المهم الذي تحقق في مرحلة حرجة من الموسم، عقب رحيل المدرب البرتغالي جوزيه موريس عن قيادة الفريق.