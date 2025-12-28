مورايس: «السوبر » يمنحنا الثقة بالبطولات كافة

أبدى مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، رضاه الكبير عن أداء فريقه بعد الفوز على شباب الأهلي في نهائي كأس السوبر، مؤكداً أن الانتصار جاء نتيجة العمل الجاد وروح اللاعبين العالية.وقال عقب المباراة: «كانت مواجهة قوية ومثيرة بين فريقين متكافئين، نحن سعداء بتحقيق الفوز، الأداء الجماعي وروح اللاعبين كانا حاسمين في هذا الانتصار، ومن المهم أن نستمر على هذا المستوى في المباريات المقبلة».

وتحدث المدرب عن لحظة تسجيل الهدف الثالث الذي جاء بعد نزول عثمان كامارا مباشرة، قائلاً: «كنت أشعر أننا بحاجة إلى زيادة الطاقة الهجومية، خصوصاً أن بعض اللاعبين كانوا متعبين من الضغط المتواصل، فقررت الدفع بلاعب يملك الحيوية لمزيد من النشاط والضغط العالي، وكانت النتيجة مباشرة منذ اللمسة الأولى، كانت لحظة سعيدة للفريق وللاعب ولي شخصياً كمدرب».

وأضاف: «هذا الفوز يمنحنا الثقة للاستمرار بقوة في البطولات المقبلة كافة، خصوصاً في منافسات الدوري وبطولة النخبة الآسيوية، سنواصل العمل لتحقيق الأفضل والتمثيل المشرف للشارقة».

وعن دعم جماهير الشارقة رغم سوء نتائج الفريق، قال المدرب البرتغالي: «أودّ أن أشكر جماهيرنا الكبيرة على صبرهم ودعمهم المستمر، حضورهم في المدرجات يعطي اللاعبين دفعة قوية، ونحن نريد أن نكون الفريق الذي يعمل ويجتهد طوال الوقت، ونمثل النادي على أرض الملعب بأفضل طريقة ممكنة».