كورنادو: الشارقة أظهر شخصيته القوية

أكد نجم الشارقة إيغور كورنادو، أن فريقه كان بحاجة ماسة إلى الفوز بلقب السوبر لمصالحة الجماهير، بعد البداية الصعبة للموسم والإخفاقات التي شهدها الفريق في البطولات السابقة. وقال كورنادو في تصريحات صحافية عقب مباراة شباب الأهلي: «أظهر الفريق شخصيته القوية في مباراة السوبر أمام شباب الأهلي، كنا نؤمن تماماً بحظوظنا في الفوز باللقب، ولم نلتفت إلى النتائج السابقة التي جمعت الفريقين خلال العام الجاري، كل لاعب قدّم أفضل ما لديه من أجل تحقيق هذا الإنجاز».

واختتم كورنادو تصريحاته، قائلاً: «هذا الفوز رسالة للجميع بأن الشارقة فريق قادر على العودة بقوة بعد أي صعوبات».