6 مفاتيح فنية تحكم مواجهة دبا والوصل

يخوض فريق دبا، اليوم، مباراة مهمة أمام ضيفه الوصل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، يتطلع من خلالها إلى أن تشكل نقطة تحول في مسيرته نحو تحقيق طموحه بالبقاء لموسم مقبل في دوري المحترفين، في حال نجاحه في حصد النقاط الثلاث كاملة، أو الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير.

ويواجه دبا فريق الوصل المنتشي بفوز ثمين على حساب الوحدات الأردني (2-1)، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، إذ يمتلك «الإمبراطور» مجموعة من اللاعبين المميزين بقيادة فابيو دي ليما، وطموحاً كبيراً للمنافسة على لقب الدوري، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما يقبع دبا في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

ويضم فريق دبا في صفوفه لاعبين بارزين، من بينهم لاعب منتخب الأردن وصيف كأس العرب محمود مرضي، وهداف منتخب العراق مهند علي، إلى جانب عدد من اللاعبين المواطنين المميزين، أبرزهم حارس المرمى محمد سالم، ومايد الطنيجي، وراشد محمد.

ويشير سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين إلى تفوق الوصل بالفوز في 11 مباراة، مقابل خمسة انتصارات لدبا، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

ورصدت «الإمارات اليوم» ستة مؤشرات فنية قد تساعد على قراءة المواجهة المرتقبة.

خصوصية المباراة

تتميز المباراة بخصوصية فنية مختلفة، إذ يطمح الوصل إلى رد اعتباره من الخسارة أمام دبا في كأس رئيس الدولة، بعد خروجه من البطولة الأغلى بركلات الترجيح، وتجريده من اللقب الذي أحرزه في الموسم الماضي، في المقابل يسعى دبا إلى تكرار انتصاره على أرضه وأمام جماهيره.

رهان الدقائق الأخيرة

يلعب فريق دبا بحذر وتركيز أكبر في الدقائق الأخيرة من المباريات، ما مهد له تسجيل أهداف ثمينة خلال آخر 10 دقائق والوقت بدل الضائع، كما حدث أمام النصر عندما سجل في الدقيقة (85)، وبني ياس (88)، والوحدة (90+5)، ما يجعل المباراة مفتوحة ومثيرة حتى صافرة النهاية.

الانتصار الأول

يطمح دبا إلى تحقيق أول فوز صريح له في الموسم الحالي، بعد أن تعادل في ثلاث مباريات وخسر سبعاً في دوري المحترفين، كما ودّع بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول، بينما حقق فوزاً معنوياً على الوصل بركلات الترجيح في كأس رئيس الدولة.

مواجهة مهند علي

نجح لاعب «أسود الرافدين» ونادي دبا، مهند علي، في تسجيل ستة أهداف بقميص «النواخذة»، منها خمسة في بطولة الدوري، ما يضعه تحت رقابة مشددة من مدافعي الوصل، الذين سيحرصون على الحد من خطورته وقدراته التهديفية العالية.

الفرق المنافسة

يتميز فريق دبا بأداء إيجابي أمام الفرق الجماهيرية والمنافسة على الألقاب، ما يرجح ظهوره بصورة قوية أمام الوصل، حيث تعادل مع الوحدة على ملعبه، وخسر بصعوبة أمام العين بهدف في الدقيقة (90+6)، كما خسر أمام الجزيرة والشارقة بفارق هدف.

شباك نظيفة

يطمح حارس دبا محمد سالم إلى تحقيق أول مباراة بشباك نظيفة له في الموسم الحالي، بعدما خاض سبع مباريات واستقبل 14 هدفاً، وقدم أرقاماً لافتة بتسجيله 27 تصدياً، ما يمنحه دافعاً إضافياً لتقديم أداء مميز.