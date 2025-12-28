اعتماد الشروط الفنية للاستعراض الرملي بمهرجان ليوا

أعلنت اللجنة المنظمة إقامة الجولة الثانية من منافسات الاستعراض الرملي بمهرجان ليوا الدولي، اليوم، وفق نظام فني معتمد، يشمل فئات متعددة، أبرزها فئات 6 سلندر و8 سلندر وفئة الهايلوكس.

وأوضحت أن احتساب النقاط سيكون على مجموعة من العناصر، من بينها الانطلاقة، والتسارع، وقوة الأداء، ومستوى السيطرة، وختام المحاولة عند خط النهاية، بما يضمن عدالة التنافس وارتفاع المستوى الفني.

وكشفت عن إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في الجولة الثانية لنخبة السائقين من داخل الدولة وعلى مستوى المنطقة الخليجية، بمنطقة تل مرعب في قلب صحراء ليوا، بعد المستويات المميزة خلال المنافسات الماضية، ضمن أجواء تنظيمية متكاملة تراعي أعلى معايير السلامة، وتواكب السمعة العالمية للمهرجان.