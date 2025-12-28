الشارقة (ب) يُتوَّج بلقب بطولة براعم اليد

تُوِّج فريق الشارقة (ب) بلقب بطولة براعم كرة اليد، التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي، فيما حل فريق الشارقة (أ) في المركز الثاني، وجاء فريق الذيد ثالثاً.

وأقيمت منافسات البطولة على صالة نادي الشارقة الرياضي (فرع سمنان)، بمشاركة 88 لاعباً مثلوا أربعة فرق، هي: الشارقة (أ)، الشارقة (ب)، كلباء، والذيد.

وشهد حفل التتويج حضور، رئيس قسم الألعاب الجماعية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير في مجلس الشارقة الرياضي، إبراهيم سيف بن غافان، وأخصائي اللعبة بالإدارة طارق بوسنينة، حيث جرى تتويج الفرق الفائزة، إلى جانب تكريم المدربين وأفضل اللاعبين وحراس المرمى، في ختام البطولة.